Hänni vastutusvaldkondadeks saavad haridus, teadus, infoühiskond ja demokraatia küsimused.

«Minu eriala on siiani olnud demokraatia ja avatud valitsemine ning ka innovatsioon hariduses ja teaduses. Ma olen aru saanud, et ka presidendile pakuvad need teemad sügavat huvi,» ütles Hänni Postimehele.

Hänni sõnul huvitavad presidenti kindlasti ka e-riigiga seotud teemad. Enda sõnul püüab ta presidenti selle valdkonna arengutega kursis hoida. «Loodan, et saab olema väga sisukaid arutelusid selle üle, et mis on need teemad, mis on praegu laual, ja mis ootavad poliitilist lahendust, ja mis võiks olla need strateegilised eesmärgid, kuhu poole Eesti pürgib,» lausus ta ja täpsustas, et paljud eesmärgid on juba meie hariduselus ja teaduses sõnastatud, samuti näiteks suund osalusdemokraatiale.

Hänni on seni Kersti Kaljulaidiga kohtunud korra. Koos lepiti kokku, et Hänni hakkab presidenti abistama poole kohaga, osalise koormusega jätkab ta ka tööd oma praegusel ametikohal.

Viimased 11 aastat on Hänni juhtinud E-riigi Akadeemia e-demokraatia programmi, mille eesmärgiks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil parandada ja uuendada demokraatia toimemehhanisme ühiskonnas ning riigivalitsemises. Hänni osaleb aktiivselt ka vabakonna tegemistes.

«Mulle on südamelähedane avatud ja kodanike osalusel põhinev demokraatia. Pean oluliseks seda tunnetust, et riik on meie kõigi oma,» ütles Hänni.

Liia Hänni (PhD) on lõpetanud Tartu Ülikooli füüsika erialal. Ta on süvitsi tegelnud Eesti riigi taastamise küsimustega, olles vastavate töörühmade liige ja Põhiseaduse Assamblee redaktsioonitoimkonna esimees.

1990. aastal valiti ta nii Ülemnõukogu kui ka Eesti Kongressi saadikuks. Ta on valitud riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmeks, aastatel 1992–1995 oli ta omandireformi läbiviimise eest vastutav minister. Hänni on Riigivapi II klassi teenetemärgi kavaler.