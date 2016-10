Ernits: Savisaar teeb ise kõik oma Facebooki postitused

«Ma võin teile kinnitada, et Edgar valdab seda kunsti täielikult ja viimased, ka eilne postitus, on tema enda kirjutatud, kindlalt kohe,» ütles Ernits ERRi uudisteportaalile.

«Ma ei vastuta loomulikult kõikide postituste eest, aga reeglina teeb Edgar seda ise. Ja öösiti seetõttu, et tal siis aeg-ajalt und ei ole,» ütles Ernits, kes pidas vajalikuks rõhutada, et Savisaar on täie mõistuse ja tervise juures.

Savisaare Facebooki küljel on viimastel nädalatel tihti ilmunud öösel või hilisõhtul tehtud postitusi, mis sisaldavad silmatorkavaid kirjavigu ning mille keelekasutus ei näi ennast meisterlikult kirjas väljendavale Savisaarele omane.

Ernits ütles Postimehele, et kirjavigadele ei maksaks üldse tähelepanu pöörata. «Ka mina ise olen teinekord mobiiltelefonist kirjutades mõned tähed sassi ajanud. Kui kiiresti postitada, siis juhtub. Mina sellele tähelepanu ei pööraks.»

Ta kinnitas veelkord, et Edgar Savisaar on täie mõistuse ja tervise juures ning tegutseb iseseisvalt. «Ma küll ei istu kogu aeg tema kõrval ega saa vastutada selle eest, mida ta teeb, aga ma tean, et ta haldab ise oma Facebooki kontot ja öisel ajal teebki ta neid põhjusel, et und ei ole,» lisas Ernits.

Näiteks eileõhtuse postituse kohta märkis Ernits, et ta suhtles Savisaarega kümme minutit enne kui viimane seda kirjutama asus.

