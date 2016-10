Piirissaare palvela põlengus hävinud ikoonidest saab hästi taastada vaid üheksa

«Üheteistkümne ikooni kultuuriväärtus on alles, aga palvelas kasutamise kultuslik väärtus ilmselt kadunud,» sõnas muinsuskaitseameti kultuurimälestiste peainspektor Linda Lainvoo. Ikoonide näod on tõsiselt kahjustada saanud ning neid ei anna enam taastada. «Sakraalset väärtust neil enam ei ole,» nentis ta.



Kahjustada saanud pühapiltide edasise pruukimise suhtes peetakse Piirissaare kogukonnaga nõu.



Taastatavad ja endiselt uurimise all olevad ikoonid on praegu muuseumide hoidlates. «Kui Piirissaarel valmib uus palvela, siis viiakse ennistatud ikoonid saarele tagasi,» sõnas Lainvoo.

Mitme muuseumi ja kõrgkooli restauraatorid puhastasid möödunud nädalal ikoone ja riste, mis said tänavu kevadel Piirissaare palvela põlengus kannatada. Restauraatorite laual oli neljakümne kolmest mälestisest 23.



Seitse mälestist on hävinud, mõned heas korras mälestised jäid Piirissaarele ja mõni on kadunud. «Ilmselt on nad hävinud, või neid pole palvela rusudest veel leitud,» tõdes Lainvoo.