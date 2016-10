Venemaa Tallinna saatkond avaldas oma Facebooki leheküljel pahameelt 28. oktoobri «Aktuaalses kaameras» näidatud saatelõigu üle. Saatkond märkis, et saatelõigus sõna saanud asjatundjad avaldasid arvamust, et Eestis valmistatakse ette hübriidoperatsiooni.

Saatkond teatas, et tegemist on Vene-vaenuliku kihutustööga ning viitas Venemaa riigipea Vladimir Putini sõnadele, mille kohaselt väited Venemaa sõjalise ohu kohta on «lihtsalt mõeldamatud, rumalad ja tegelikkusega vastuolus olevad.» Saatkond rõhutas, et julgeolek on liiga tõsine küsimus, et sellega omakasu taga ajada, eriti praegusel keerulisel ajal, mil maailmas on järjest vähem püsikindlust.

Uudislõigus sõnas Balti Venemaa uuringute keskuse juht Vladimir Juškin, et hübriidsõda algab sisese, mitte välise sekkumisega. Juškini sõnul on sisemised rahutused konflikti esimene etapp. «Selles etapis luuakse riigis, kus on plaanis korraldada hübriidsõda, niinimetatud tsiviilarmee grupeeringud,» ütles ta.

Juškini sõnul on sarnaseid grupeeringuid viis: infooperatsioonide grupp, võimu kontrollimise grupp, opositsioonilised parteid, ettevõtjad ja löögigrupid. Juškin sõnas, et seni on Eestis märgata vaid ühte grupeeringut ehk seda, mis levitab erinevates keeltes Kremli seisukohti. Ülejäänud on seni varjatud.