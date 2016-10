Teised erakonnad Tsahkna kõnest: IRLi nimevahetus on võimalus end turundada, aga loobuda tuleks ka kulukast populismist

Tsahkna mõtte kohta, mille kohaselt «Eesti areng on seisakus ja sellest väljumiseks on vaja lõpetada peenhäälestus,» ütles SDE peasekretär Kristen Kanarik, et kõne oli täis tikitud toretsevaid väljaütlemisi. «Suuri sõnu on lihtne teha, aga selgusetuks jäi, kas tal on lauskriitika kõrvale ka konkreetseid lahendusi pakkuda,» ütles Kanarik ja lisas, et ehk saavad praegu toppavad olulised teemad nagu näiteks alkoholipoliitika karmistamine pärast sellist sõnavõttu uut hoogu.

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikme Remo Holsmeri sõnul ei seisa asjad kindlasti Reformierakonna taga. «Aga palun! Investeerime rohkem teedesse, kiirendame tööjõumaksude langetamist, teeme riigi ja haldusreformi kiiremini ära. Võtame Tsahkna eilset kõnet kui tuge meie plaanidele.»

Seadus on ammu olemas

Kuna Tsahkna viitas oma kõnes sellele, et haldusreformi rakendamiseks ja tugevate omavalitsuste tekkimiseks vajalikud seadused pole ikka veel valitsusse jõudnud, meenutas Holsmer, et «Haldusreformi seadus on vastu võetud ja riigihaldusminister Arto Aasa pakutud omavalitsuste tulubaasi uut mudelit arutab valitsus lähinädalatel.»

Tsahkna viitas ka sellele, et riigikogu liikme koht pole riigile kuuluva ettevõtte nõukogus ja SDE peasekretäri sõnul ollakse selle mõttega nõus. «Sotsiaaldemokraatidel pole juba aastaid riigikogu liikmeid riigile kuuluvate äriühingute nõukogudes, välja arvatud juhud, kus see on seaduse alusel riigikogu poolt määratud. Üldiselt puudutab see teema peamiselt Reformierakonna poliitikuid,» ütles Kanarik ja lisas, et «Oleme seisukohal, et see protsess tuleks nüüd lõpuni viia.»

Holsmeri sõnul saab riigikogu liikme riigiettevõtte nõukokku nimetada kahel viisil. Esimene variant on see, et minister nimetab riigikogu liikme ametisse, kuid sel juhul on õiguslik probleem võimude lahususe printsiibi tagamises, sest riigikogu liige peaks justkui ministri ülemus olema. Teine võimalus on see, et riigikogu liikme nimetab nõukogusse mõni riigikogu komisjon. «Kui jõuaksime kokkuleppele, et näiteks riigikogu mõni komisjon nimetab riigikogu liikmed ametisse, siis on Reformierakond nõus,» resümeeris Holsmer. Muide, sama loogika kohaselt on IRLi kuuluvad riigikogu liikmed RMK ja KIKi nõukogus.

Kolmas signifikantne Tsahkna mõte puudutab Reformierakonna valimisreklaami. Kõnealuses linateoses lendasid üle Taavi Rõivase pea NATO hävitajad ja IRLi juhi hinnangul on see võrreldav valimisreklaami tegemisega laulupeol. SDE peasekretär Kristen Kanariku sõnul peaks riigimehelikul poliitikul olema piisavalt taktitunnet, et reklaami ja meediat ei kasutataks eksitamiseks või lausvaledel põhinevaks hirmutamiseks. Reformierakonna fraktsiooni liikme Remo Holsmeri sõnul jätaks ta aga reklaamide analüüsimise siiski vastava ala spetsialistidele.

Populistlik stiil

Mis puudutab IRLi nime muutmist, siis endise erakonna liikme ja praeguse Eesti Vabaerakonna esimehe Andres Herkeli sõnul püüdis Tsahkna oma sõnavõtuga kuulutada Res Publica ajastu poliitikas ebaõnnestunuks ja nüüd ka kõrvale jäetuks. «Pole veel päriselt selge, kas nn äraostmatute tiib sellega nõustub,» ütles Herkel ja lisas, et IRL peaks lisaks nimevahetusele loobuma ka oma ülikulukast ja populistlikust stiilist.

Ka Kanarik on konkreetne: «Aasta enne valimisi nime vahetada ja selle ümber lärmi teha on kindlasti üks võimalus ennast turundada, kuigi sellisel puhul ootaks, et nimega koos uueneks ka sisu.»

Mis puudutab valitsuse mugavustsooni, siis on opositsioonis oleva Vabaerakonna juhi sõnul Eesti areng juba ammu seisakus ja selle eest vastutab kogu koalitsioon. «See koalitsioon loodi ju valele alusele ehk otsustati realiseerida kõigi osapoolte valimislubadused ja siis hakati sellele aktsiiside ja muu näol katet otsima. Selliselt aluselt on raske suuremat visioonipoliitikat teha ja kui see on härra Tsahkna arvates mugavustsoon, siis ma olen nõus seda ka nii nimetama. Igal juhul on ta ise selles mugavustsoonis osaline,» ütles Herkel ja lisas «Kui IRL liitub opositsiooni ettevalmistatava umbusaldusavaldusega, siis on nad mugavustsoonist lahkumas. Enne mitte.»