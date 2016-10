Notarid üle Eesti annavad teisipäeval tasuta nõu

Oodatud on kõik huvilised, kes soovivad küsida nõu kinnisvaratehingute, pärimise, abieluvarasuhete, ettevõtluse või teistel notaritööd puudutavatel teemadel.

«See päev on mõeldud eelkõige neile, kes satuvad notaribüroosse harvem või ei tunne ennast juriidilistes küsimustes piisavalt kindlalt,» selgitas Notarite Koja esimees Tarvo Puri. «Päris palju on juurdunud erinevaid müüte ja eksiarvamusi, mis panevad inimesi tegema valikuid, mida nad hiljem kahetsevad. Kõik perekonda ja vara puudutavad tähtsad otsused tuleb teha läbimõeldult ja emotsioonitult, notari roll on inimesi selles osas suunata ja aidata,» rääkis Puri.

Notaribüroode uksed on avatud kõigis Eesti maakonnakeskustes, aga ka mitmes teises linnas, näiteks Narvas, Sillamäel ja Räpinas. «Ootame uudistama, küsima ja uurima,» kutsub Puri huvilisi notaribüroodesse. «Muidugi on meie bürood ka teistel päevadel avatud, aga loodame, et sellel päeval tulevad ka inimesed, kes alles kaaluvad mõne tehingu tegemist või tahavad lihtsalt nõu küsida.»

Notaribüroode avatud uste päev toimub Eestis esmakordselt. Tasuta nõustamisega osaletakse üle-euroopalises notarite avatud uste päeva projektis, mida koordineerib Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu.

Eestis tegutsevad 91 notarit tegid mullu kokku 298 870 toimingut, neist kõige sagedamini viidi läbi kinnisvaraga seotud tehinguid ning pärimismenetlusi.