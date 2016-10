Päästeamet saab järgmisel aastal 83 uut autot

«Projekti raames hangime päästeametile 83 uut sõidukit - 46 põhiautot, 26 paakautot, 8 multilift konteinerautot ja 3 erivarustusega maastikusõidukit,» ütles esmaspäeval päästeameti põhivaldkondade kommunikatsiooninõunik Johannes Merilai.

Lisaks saab amet 14 kustutusvee paakkonteinerit multilift autodel kasutamiseks. Multilift autod on päästeametile juba üle antud ja komandodesse laiali jagatud, ütles Merilai.

Põhiautod ja paakautod saabuvad Eestisse jaokaupa 2017. aasta jooksul.

Päästeameti uute põhi- ja paakautode prototüübid olid suvest saati Eestis testimisel, märkis päästeameti esindaja.

«Pärast esimesi testimisi ja tagasisidet saatsime need septembri lõpus Poola tehasesse WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (WISS) paranduste tegemiseks tagasi. See on tavapärane protsess, mille käigus proovime kasutatavate süsteemide ja lahenduste sobivust. Sellega proovime vältida olukorda, kus masinate töökindlus selguks alles päris töö käigus,» lisas Merilai.

Põhiautod on esmareageeriv ressurss metsa- ja maastikutulekahjudel, sellega transporditakse meeskonda, päästevarustust ja -seadmeid ning kustutusainet, selgitas päästeameti esindaja.

Paakautod on vajalikud metsa- ja maastikutulekahjudel kustutusvee vedamiseks ja pumpamiseks. Konteinerautode peamiseks funktsiooniks on lisaressursi nagu vesi paakkonteineris, päästevarustus, kustutusaine ja tehnika transportimine, täpsustas Merilai.

«Autodel on peal tipptaseme päästevarustus, need on kahe silla veo ja kõrgendatud maastikuläbivusega. Nende sõiduomaduste puhul on pööratud tähelepanu alarmsõiduohutusele,» rõhutas Merilai.

Uued päästeautod hangitakse Euroopa Liidu vahenditest kaasrahastatava meetme «Valmisoleku suurendamine keskkonnahädaolukordadele reageerimiseks» abil.

Siseminister Hanno Pevkur ütles esmaspäeval ministeeriumis peetud briifingul, et saabuvad päästeautod moodustavad siiski ainult poole kõigist päästeameti kasutuses olevatest masinatest. «Varuato ja mõnes komandos ka põhiauto on endiselt sellises seisus, et vajab pidevat remonti,» tunnistas Pevkur.

Eestis on 72 riiklikku päästekomandot, neist 66 on elupäästevõimekusega. Keskmises komandos töötab 24 inimest, kellel on kasutada keskmiselt 3,3 masinat ja nad teevad aastas 432 väljasõitu. Eelmisel aastal oli Eestis 115 vabatahtlikku päästekomandot.

Päästeametil on kokku 348 sõidukit, sealhulgas lisaks maismaasõidukitele ka veesõidukid ja haagised, selgub ameti infomaterjalidest.