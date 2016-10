ERRi juhatuse liige Ainar Ruussaar tõdes, et tema hinnangul on ETV programmis intervjuusaateid piisavalt. «Päevakajaliste intervjuude puudust meil nüüd küll eetris ei ole,» lausus ta ja märkis: ««Kahekõne» formaat oli suurepärane, aga sellega me ei jätka. Ka Indrek Treufeldti töökoormus on suunatud mujale.»

«Kahekõne» saatejuht Indrek Treufeldt hakkab tegelema uue ajaloosarjaga, mis käsitleb Eesti vabariigi teket ja seda perioodi. «Ta on väga tugev sellistes formaatides, ta on ülipõhjalik,» kiitis Ruussaar. Eelmisel reedel alustas Treufeldt ETV2 ekraanil ka uut saatesarja «Uhutud mõistus», kus avatakse propaganda ja massikommunikatsiooniga seotud nähtusi ja mõisteid.

«Ma kordan, et meil on hommikuprogrammis intervjuud, meil on õhtul kahes kanalis saated koos intervjuudega. Meil on «Aktuaalses kaameras» intervjuu, meil on «Plekktrumm»,» loetles Ruussaar ja lisas, et ETVs on ka kaks diskussioonisaate formaati – poliitiline arutelusaade «Foorum» ja kodanike arutelusaade «Vabariigi kodanikud».

«Me tahame «Vabariigi kodanike» formaati muuta. Praegu ajakirjanikud töötavad selle formaadi kallal, et milline see olla võiks. Eks saated muutuvad tasapisi kogu aeg ka hooaja jooksul. Vähesed panid tähele näiteks, millise muutuse on läbi teinud «Maahommik»,» rääkis Ruussaar. Saate «Kapital» tegemise jätkamise kohta veel otsust langetatud pole.

Ruussaare sõnul kavandab juhatus ka natuke kergemat sisu ja tagasi plaanitakse tuua mõned formaadid, mis on teinud pausi, näiteks laste laulukonkurss «Laulukarussell».