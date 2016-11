Simson ütles Postimehele, et erakonna 27 piirkonna hulgas pole mitte ühtegi, kes oleks esimehe kandidaadiks esitanud üksnes Edgar Savisaare – need, kes Savisaare kandidatuuri üles seadsid, esitasid tema kõrvale ka teise või kolmanda kandidaadi. Tema sõnul tähendab see, et tänaseks tunnistavad kõik piirkonnad üle Eesti, et erakonnal on võimalus edasi minna uue esimehega. «See on päris kõva signaal erakonna sisse, et enam ei öelda, et ilma Savisaareta meid alles ei jää. Vastupidi, kõik otsivad alternatiive,» märkis ta.

Küsimusele, kas alternatiive otsib ka Savisaar, vastas Simson, et ta oleks üllatunud, kui ta oleks nii palju muutunud. «Samas ma tunnen teda ka sellise inimesena, et nii julge ta ei ole, et ta tuleks kongressile kaotama – siis ta jätab kaotamise kellelegi teisele. See ei ole tema isikuomadus, et ta suudaks väärikalt kaotust kanda,» ütles ta ja lisas, et seega peaks Savisaar kandideerimisest loobuma.

Savisaar ise viitas eelmise nädala lõpus sotsiaalmeedias, justkui toetaks ta esimehena eurosaadikut ja erakonna praegust aseesimeest Yana Toomi. Ta märkis, et on uhke, et Toom on valmis jätma koha Brüsselis ja võtma erakonna juhtimise raske töö enda peale, kuni ta ise on täielikult taastunud, ning lisas, et seesugune poliitiline julgus kinnitab, et Eesti võibki lähiajal naispeaministri saada.

Kas seega taandab Savisaar enda kandidatuuri Toomi kasuks? «Ma ei tea, tal on ju sõpru teisigi, miks mitte Marika Tuus-Laulu või Heimar Lengi kasuks, ka nemad on tema jaoks väärikad kandidaadid,» pakkus Simson, kes kandideeris Savisaare vastu Keskerakonna esimeheks eelmisel, pea aasta eest toimunud kongressil.

Rääkides sellest, millist jõudude vahekorda on seekordsetel juhivalimistel oodata, ütles Simson, et kaks kolmandikku piirkondadest näeb praegu esimehena ainult Jüri Ratast ning seega on tema toetus üle-eestiline ja väga tugev. Tema hinnangul saavad kõik keskerakondlased aru, et Ratase juhitud erakonnas on neil võimalik edasi tegutseda ja lähtuda senistest põhimõtetest. «Ei Heimar Lenk, Edgar Savisaar ega Yana Toom uue esimehena kõigile erakonnaliikmetele sellist kindlustunnet ei annaks,» lausus ta.

Savisaare jaoks muudetakse põhikirja

Küsimusele, millist tulevikku näeb ta Savisaarel erakonnas pärast kongressi, vastas Simson, et temaga on plaanis rääkida ikkagi auesimeheks saamisest. Kui seni sai auesimehe nimetada ainult kongressil ja seekord polnud Savisaar valmis selleks veel nõusolekut andma, siis laupäeval plaanitakse muuta Keskerakonna põhikirja, nii et tulevikus saaks auesimehe nimetada erakonna volikogu. «Nii et meil on alust temaga rääkida,» ütles Simson.

Samuti viiakse põhikirja äsjasest garantiikirjaskandaalist ajendatud muudatus, mille kohaselt ei või juhatuse liige ainuisikuliselt enam erakonnale kohustusi võtta. «Paneme piirangu, mis on sarnaselt olemas ka teistel erakondadel, et kohustuse võtmiseks peab olema kas juhatuse otsus või siis kolm juhatuse liiget peavad tegema seda üheskoos, neist üks peab olema esimees,» selgitas Simson.

Uuele katsele minnakse laupäeval ka eelmisel kongressil piisava häälteenamuseta vastu võetud ja seetõttu kinnitamata jäänud põhikirjamuudatused, mis muu hulgas suurendavad erakonna aseesimeeste arvu neljani ning näevad ette, et automaatselt arvatakse liikmed erakonnast välja vaid kahel juhul: kui liige on surnud või kui inimene on astunud mõnda teise erakonda. «Kõik muud juhud on juhatuses laual ja läbi räägitavad, see puudutab nii [kriminaal]karistust, kui me sellest teame, kui ka seda, kui inimene kohalikel või riigikogu valimistel ei toeta meie erakonda, vaid kandideerib mõnes teises nimekirjas,» ütles Simson.

Keskerakonna kongress koguneb sel laupäeval Paides, et valida erakonnale esimees, juhatus, aukohtu juht ja revisjonikomisjon ning vastu võtta põhikirjamuudatused. Esimeheks kandideerimiseks andsid reede hilisõhtuks nõusoleku Ratas, Savisaar ja Toom, lisaks ka Peeter Ernits, kelle seadis üles erakonna Tartumaa piirkond, Marika Tuus-Laul, kes lisati sama piirkonna kandidaadiks viimasel kandideerimispäeval, ning Heimar Lenk, kelle pakkusid välja keskerakondlased Urmi Reinde ja Mart Ummelas.

Juhatuse 14 kohale kandideerib 32 keskerakondlast, nende seas juhatuse praegused liikmed Jaak Aab, Taavi Aas, Enn Eesmaa, Olga Ivanova, Kalev Kallo, Jaanus Karilaid, Mihhail Korb, Siret Kotka, Mihhail Kõlvart, Aadu Must, Mailis Reps, Erki Savisaar, Kadri Simson ja Yana Toom. Senisest juhatusest ei kandideeri esimeheks pürgivad Jüri Ratas ja Edgar Savisaar ning noortekogu esimees Urmo Saareoja – esimees ja noortekogu juht nagu ka erakonna volikogu esimees ja riigikogu fraktsiooni juht kuuluvad juhatusse ametikoha järgi.

Lisaks kandideerivad juhatusse Peeter Ernits, Helmut Hallemaa, Maria Jufereva, Raimond Kaljulaid, Malle Kobin, Heimar Lenk, Oliver Liidemann, Värner Lootsmann, Kristjan Mark, Tõnis Mölder, Anneli Ott, Eevi Paasmäe, Meelis Pai, Märt Sults, Aleksandr Širokov, Elmar-Johannes Truu, Marika Tuus-Laul ja Eha Võrk.

Erakorralisele kongressile oodatakse 1085 delegaati.