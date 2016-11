Opositsioon hakkab koguma Rõivase umbusaldusele allkirju

Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson ütles Postimehele, et opositsioonifraktsioonide juhid kooskõlastasid täna umbusaldusavalduse teksti ja nüüd hakatakse koguma oma liikmetelt sellele allkirju. Umbusaldusavalduse algatamise täpne aeg pole praegu veel teada, kuid seda soovitakse teha järgmisel nädalal. «Me võtame täpselt nii palju aega, et umbusaldusel oleks mõjus arv allkirju,» ütles ta.

Rääkides Rõivasele tehtavatest etteheidetest, ütles Simson, et peaministrina kehastab ta seisakut. «Oma ametisseastumise kõnes ütles ta, et tema narratiiv on peenhäälestamine. Praegusel hetkel, kui Eesti juba mitmendat aastat on peaaegu olematu majanduskasvuga, on selge, et soov ainult peenhäälestada ei vii meid edasi,» lausus ta.

Rõivase teiseks iseloomuomaduseks on Simsoni sõnul võimetus otsustada. «Ta on väga palju olulisi otsuseid kinni hoidnud ja hoiab endiselt. Mitmetes küsimustes, kui ta on piisavalt kaua venitanud ja kinni hoidnud, on ta teinud umbropsu valesid otsuseid ja pole valmis nende eest vastutust kandma,» märkis Simson, kelle sõnul on vastavad punktid umbusaldusavalduses ka eraldi välja toodud. Umbusalduse tekst avalikustatakse tema sõnul tervikuna aga alles siis, kui allkirjad on kokku saadud.

Simson märkis ka, et nagu avalike väljaütlemiste põhjal näha, ei ole ainult opositsioonisaadikud Rõivasega rahulolematud, vaid ka need, kes teda mullu kevadel ametisse saamisel toetasid, on pidanud oma otsuses pettuma. «Rahulolematus on koalitsioonis päris tugev, ma ütleks, et kõigis kolmes koalitsioonierakonnas on palju pettunuid. Kas nad seda väljendavad allkirjaga umbusaldusavaldusel? See oleks valitsuse lõpp, aga ma arvan, et juba moraalne tugi on päris kaalukas,» ütles ta.

Sellest hoolimata tegid opositsioonifraktsioonide juhid täna avalduse, kus kutsusid koalitsiooni kuuluvate Isamaa ja Res Publica Liidu ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikuid umbusaldusavaldusega ühinema.

Opositsioonisaadikud asusid umbusaldusavaldust ette valmistama paari nädala eest, kui valitsus otsustas nimetada Isamaa ja Res Publica Liitu (IRL) kuuluva riigikogu liikme Juhan Partsi Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadiks. Peale Partsi nimetamise on nende sõnul umbusaldusavalduse algatamiseks veelgi põhjuseid, näiteks nagu parvlaevatehingud.

Umbusaldusavalduse algatamiseks on riigikogus vaja vähemalt 21, avalduse läbiminekuks ehk peaministri ja seega kogu valitsuse umbusaldamiseks aga vähemalt 51 häält. Opositsioonilisel Keskerakonnal on parlamendis 27, samuti opositsiooni kuuluval Vabaerakonnal kaheksa ja Konservatiivsel Rahvaerakonnal (EKRE) seitse kohta.

Viimati arutas parlament umbusaldusavaldust 2015. aasta juunis, kui Rõivase umbusaldamise poolt hääletas 41 opositsiooni- ning selle vastu oli 59 koalitsioonisaadikut.