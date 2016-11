Fotod: Saatse saapasse pandi üles teavitussildid

Rääkides lähemalt Saatse saapast, rõhutas Saatse kordoni juht Arvi Suvi, et piirkonnas tuleb arvestada sellega, et asutakse naaberriigi territooriumil, kus ei tohi peatuda ega teelt kõrvale pöörata. Seda aitavadki tema sõnul reguleerida erinevad teele paigutatud kolmes keeles olevad teavitussildid ja muud liikluskorraldusvahendid.

«Saatse saabast ei tohi läbida jalgsi ning kui seda teha sõidukiga, siis kindlasti jälgida, et sõidukiirusega ei liialdaks,» lisas Suvi. «Sellised on naaberriigi poolt kehtestatud reeglid, millesse me lugupidamisega suhtuma peame.»

Selleks, et piirialal ohtu ennetada, selgitada ja tõkestada, kontrollivad piirivalvurid Suvi sõnul pidevalt nii inimesi, nende dokumente kui sõidukeid, millega piirialal ja sisemaal liigutakse. «Lisaks on piirivalvurite ülesandeks juhtida piiri ääres liikuvate inimeste tähelepanu sellele, kuidas piir kulgeb ning kuidas välistada teise riigi territooriumile sattumine kohas, kus piiriületus lubatud ei ole.»

Piiririkkumisi tuleb ette igal aastal

Suvi tuletas meelde, et piiriäärsel alal liikudes tuleb olla tähelepanelik ning võimalusel eelnevalt juba kodus teha endale täpsemalt selgeks kaardil see, kuidas piir kulgeb. «Samuti võib lisainfot pärida lähima kordoni piirivalvuritelt, kui tekib kahtlusi, kas ja kuidas piiriäärsel alal liikuda tohib või mida tähendavad erinevad märgid piiriäärsel alal,» rääkis ta. «Oluline on teada, et piiriribal viibimine ja keelatud kohas riigipiiri ületamine on süütegu.»

Suvi tõdes, et selliseid juhtumeid esineb iga-aastaselt, kus piirialal liikuvad inimesed satuvad teadmatusest või ebapiisavast tähelepanelikkusest naaberriigi territooriumile. «Piirivalvurid püüavad igal juhul selliseid vahejuhtumeid ennetada ning nii tehakse pidevalt piirialal patrullkäike, vaatlusi ning sekkutakse jooksvalt vahejuhtumitesse, kus inimene on sattunud kontrolljoonele Eesti ja Venemaa vahel liiga lähedale.»

Eesti ja Venemaa vaheline kontrolljoon on Suvi sõnul igas piirkonnas samasuguse piirivalve tähelepanu all ning turvalisuse tagamise poolest Saatse saabas või seda läbivad inimesed mingisugust teistlaadi tähelepanu või erikohtlemist ei saa.

Saatse saapaks nimetatakse Põlva maakonnas Värska vallas asuvat jalgsi liikumise keeluala Värska-Saatse maanteel, kus maantee lõikub Venemaa piiri.