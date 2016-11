Scoutspataljon alustas Lätis õppust Teraskilp

Õppuse eesmärk on harjutada Scoutspataljoni tegutsemist ühtse üksusena erinevates lahingutegevustes ning hinnata pataljoni väljaõpet, teatas kaitseväe peastaap.

Scoutspataljoni staabiülema major Mart Sireli sõnul lihvitakse õppusel oskusi vastase rünnakute tõrjumisel ning vasturünnakute elluviimisel konventsionaalse sõja tingimustes. «Eelsoojendus on meestel juba tehtud - eile lõppenud rahvusvaheline õppus Silver Arrow tõestas, et kodumaa kaitsmiseks vajalikud oskused on meie sõduritel tugevad ning me oskame neid kasutada nii eraldiseisva pataljonina kui ka rahvusvahelise üksuse koosseisus,» ütles major Sirel.

Tänasest algas õppuse taktikaline faas, kus Tapal paiknev Ameerika Ühendriikide 173. õhudessantbrigaadi 503. jalaväerügemendi 2. pataljoni Battle kompanii teeb õhusiirde harjutusalale ning võtab maa-ala kontrolli alla. Seejärel liiguvad ameeriklaste positsioonidest läbi Scoutspataljoni kaitseväelased ning lähevad rünnakule.

Vastast etendab Läti mehhaniseeritud kompanii, kelle kasutuses on roomikmasinad CVRT. «Meie jaoks tõotab tulla huvitav ja kogemusterikas õppus just tänu Läti üksuse uudsele võimele, mida pakub nendele CVRT masinate mobiilsus,» sõnas Sirel. «Sellise vastase vastu võitlemine nõuab meie ülematelt tarka tegutsemist ja sõduritelt scoudivaimu näitamist, kuid just rahuajal saadud õppetunnid ning vajalikud kogemused teevad meie kaitsevõime tugevamaks.»

Õppus kulmineerub kompanii lahinglaskmistega, mille käigus hindab 1. jalaväebrigaadi staap Scoutspataljoni väljaõppetaset. Laskmistel kasutatakse kõiki pataljoni relvastuses olevaid relvi. Scoutspataljoni toetavad õppusel 1. jalaväebrigaadi kaitseväelased brigaadi tagalapataljonist, Kalevi ja Viru jalaväepataljonidest, pioneeripataljonist, suurtükiväepataljonist, staabi-ja sidekompaniist ning luurekompaniist. Kaitseliit ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused toetavad õppust tulekontrollijatega.

Scoutspataljoni kõrval harjutab õppusel Ühendriikide 173. õhudessantbrigaadi 2-503 pataljoni Battle kompanii, neile teeb vastutegevust lätlaste mehhaniseeritud kompanii.

Õppus Teraskilp on alates 2005. aastast toimuv Scoutspataljoni aastase väljaõppetsükli kulminatsioon, mille käigus viiakse kompanii- kuni pataljonitaseme lahinglaskmised.

Scoutspataljon on 1. jalaväebrigaadi koosseisus olev professionaalse väljaõppega iseseisvaks lahingutegevuseks võimeline kiirreageerimisüksus. Õppus lõppeb 9. novembril.