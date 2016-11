Lenk: fraktsiooni lagunemine nurjaks Keskerakonna koalitsioonipüüdlused

Lenk ütles Postimehele, et laupäevasel kongressil Keskerakonna esimeheks kandideeriva Jüri Ratase toetajad ei tunne ennast päris kindlalt, sest viimase kahe päevaga on erakonna liikmete meililisti tulnud nii saadikutelt kui piirkondadest mitmeid avaldusi, kus kutsutakse erakonda ühtsusele. «Ma imestan, et paar päeva enne kongressi, kui on Savisaar poolest saadik tapetud ja rivist välja löödud, nüüd järsku tahetakse olla ühtsed,» ütles ta ja küsis, miks ei oleks võinud seda ühtsust otsida aasta või pool aastatki tagasi.

Lenk seostas ühtsustaotluste lainet murega riigikogu fraktsiooni võimaliku lagunemise pärast: kui Savisaare toetajad, näiteks neli-viiski neist, peaksid fraktsioonist lahkuma, muutub uue koalitsiooni loomine senisest märksa keerukamaks.

Seejuures nimetas ta kaht võimalikku kombinatsiooni: Keskerakonnal, Isamaa ja Res Publica Liidul ning Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal oleks praegu riigikogus 56, Keskerakonnal ja Reformierakonnal aga 57 häält. «Kui Savisaare toetajad ei ole nõus mängima koalitsiooniminekut kaasa ja lahkuvad fraktsioonist, siis ei ole mingisugust võimuvahetust Eestis tulemas,» järeldas ta.

Küsimusele, kuidas ta ise Ratase esimeheks saades riigikogus käitub, vastas Lenk, et praegu on raske öelda, milline tema täpne suhe fraktsiooniga sel juhul olema hakkab. «Selle seltskonnaga ma kaasa ei mängi igal juhul, sest meetodid, millega võetakse maha Edgar Savisaart, ei ole ausad ja seda ma heaks kiita ei saa,» lausus ta.

Rääkides laupäevasest kongressist, tunnistas Lenk, et kandideerib koos Marika Tuus-Laulu ja Peeter Ernitsaga üksnes Savisaare toetuseks: et näidata, et Savisaarel on meeskond, kes julgeb välja tulla ja rääkida, mis Keskerakonnas on toimunud, ning öelda, mida nad Simsoni, Repsi ja Ratase korraldatavast «mängust» arvavad.

«Eesmärk on sellele saalile ja avalikkusele rääkida, mis on Keskerakonnas toimunud ja kuidas seda tahetakse üle võtta mitte tasavägise valimisvõitlusega kongressi saalis, vaid delegaatide valikuga, mis on ebaõiglane ja ebaaus,» ütles ta, lisades samas, et raske on ette näha, kuidas kongress sellised kõned vastu võtab. «Võib-olla saal paneb viled suhu ja vilistab meid välja, ei annagi sõna...»

Seda, mida teeb kongressil Savisaar, ei osanud Lenk veel öelda. «Ma arvan, et ta ei tea seda ise ka praegu veel, olukord ju muutub kogu aeg,» lausus ta ega välistanud, et Savisaare otsus võib sündida alles laupäeval, olenevalt sellest, kuidas saalis temasse suhtutakse. Lengi hinnangul on saal tema suhtes aga ilmselt vaenulik.

Pärast kongressi jätkab Savisaar tema sõnul tõenäoliselt siiski poliitikas. «Savisaarel on jõudu – vaadake ühe jalaga meest: täna läheb Moskvasse, homme paneb Helsingisse... Tal jätkub seda püssirohtu veel ja ma ei usu, et ta poliitikast kõrvale jääb,» ütles ta ja lisas, et kohalikel valimistel oma nimekirjaga osaledes saaks Savisaar Tallinnas üsna palju hääli. «Ma ei arva, et nii palju kui eelmine kord, aga üsna palju, sest tõsiseid toetajaid, kes kunagi Savisaart ei reeda valimistel, on väga palju.»

Keskerakonna kongress koguneb sel laupäeval Paides, et valida erakonnale esimees, juhatus, aukohtu juht ja revisjonikomisjon ning vastu võtta põhikirjamuudatused.

Esimeheks kandideerimiseks andsid reede hilisõhtuks nõusoleku Ratas, Savisaar ja eurosaadik Yana Toom, lisaks ka Peeter Ernits, kelle seadis üles erakonna Tartumaa piirkond, Marika Tuus-Laul, kes lisati sama piirkonna kandidaadiks viimasel kandideerimispäeval, ning Heimar Lenk, kelle pakkusid välja keskerakondlased Urmi Reinde ja Mart Ummelas.

Erakorralisele kongressile oodatakse 1085 delegaati.