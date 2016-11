Yana Toom: Edgar Savisaar vajab pausi

Küsimusele, kas Edgar Savisaare aeg on möödas, vastas Toom eitavalt. «Usun, et ei ole, aga Edgar kahtlemata vajab teatud pausi, aega, et taastuda ja jõudu koguda,» ütles Toom intervjuus «Ringvaatele».

Toomi sõnul on Keskerakonna laupäevasel kongressil küsimuse all eelkõige maailmavaade, mitte partei juhtimisstiil või rahaasjad.

«Erakonnas on maailmavaateline konflikt, on vaja selgelt ära määratleda, et tegelikult me ei räägi pelgalt rahast, korruptsioonikahtlustustest või garantiikirjadest - me räägime ikka ideoloogiast,» rääkis Toom.

Toom kinnitas, et ta ise läheb kongressil lõpuni ega loobu kellegi kasuks oma kandidatuurist. «Tänase seisuga on veendumus olemas, et ma lähen lõpuni ja vastaskandidaat on Jüri Ratas,» lausus partei praegune aseesimees Toom.