Otse: Postimehe raadiosaates astuvad teineteise vastu Marika Tuus-Laul ja Mailis Reps

Loetud päevad enne kongressi on küsimusi õhus palju – kas on võimalik, et uue juhi all läheb osa tänaseid keskerakondlasi nö akna alla ehk lahkub fraktsioonist? See teeb Keskerakonnale valitsusse jõudmise palju keerulisemaks ja just sellele viitab otseselt täna Postimehes ilmunud uudises Heimar Lenk.

Sarnast juttu, aga kohalike valimiste kontekstis, on rääkinud ka Edgar Savisaarele lähedal seisev Peeter Ernits, kelle sõnul võib juhtuda, et 2017. aasta kohalikel valimistel lähevad Savisaare toetajad välja oma nimekirjaga.

Küsimuse all on ka erakonna tulevik – kas jätkub praegune poliitiline liin, arvestades, et valimisplatvormi koostajad on viimastel valimistel olnud just Savisaare vastasleeri esindajad? Kas pärast 5. novembrit julgetakse lõpetada koostööprotokoll idanaabri võimupartei Ühtse Venemaaga? Kas palutakse avalikult vabandust Tallinna linnaelanike raha kasutamise eest 2013. aasta kohalike valimiste kampaanias ja mõistetakse üheselt hukka korruptiivsed teod?

Seda kõike kuulete täna kell 13.00 algavas saates «Vahetund Postimehega» Kuku raadio sagedusel. Saatejuhtideks Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar ja reporter Madis Vaikmaa.