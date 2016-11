Savisaart toetav riigikogu liige Peeter Ernits ütles Postimehele, et vestles Savisaarega täna keskpäeval ja võib kinnitada, et ta ei ole võitlust lõpetanud ega kavatse Jüri Ratase toetajatega, kes poliittehnoloogiste võtetega laupäevasel kongressil võimu võtab, koostööd teha.

Jutt, mille kohaselt võib Savisaar järgmistel kohalikel valimistel välja tulla oma nimekirjaga, ei ole Ernitsa kinnitusel tema unenägu, vaid olukord ongi väga tõsine. «Suheldes nii Edgar Savisaare kui Yana Toomiga väga tihedalt, võin öelda, et olukord on ülimalt tõsine, erakonna lõhenemine on täiesti reaalne,» ütles ta.

Ernitsa sõnul on seetõttu ka täiesti võimalik, et Savisaar oma avalduse teeb. Avalduse sisu ei soovi ega saa ta enda sõnul aga kommenteerida.

Küsimusele, kas Savisaar võib laupäevaselt kongressilt üldse eemale jääda, vastas Ernits, et minna ja lasta ennast seal mõnitada ei ole kõige targem. «Kujutage ette näiteks seda, kui Edgar Savisaar teeb ettepaneku ja ütleb oma toetajatele: palun kongressile mitte minna, kuna kongress on õigustühine ja ei esinda keskerakondlaste valdava osa huvisid. Kujutage ette, kui tuleks selline sõnum. Ma ei ütle, et tuleb, aga see on üks stsenaarium,» rääkis Ernits.

Kongressi järel on tema hinnangul tõenäoline ka Keskerakonna riigikogu fraktsiooni lagunemine, mis raskendaks erakonna võimulepääsu. Sellele võimalusele viitas eile ka Savisaart toetav riigikogu liige Heimar Lenk.

Ernitsa sõnul võib praegu 27-liikmelisest saadikurühmast lahkujaid olla koguni kümmekond. «Ma ei hakka nimesid nimetama, aga kujutage ette seda, kui fraktsioonist kümmekond inimest ütlevad, et nad seda mängu kaasa ei tee, istuvad aknaalusele pingile ja kõik need plaanid ja mõtted lendavad maakeeles öeldes kuradile,» ütles ta.

Savisaare toetajate hulka kuuluv Keskerakonna endine peasekretär Oudekki Loone ütles Savisaare võimaliku avalduse kohta Postimehele, et kui Savisaar esineb avaliku avaldusega, siis antakse sellest ajakirjanikele kindlasti teada. Võimalust, et Savisaar laupäevaselt kongressilt kõrvale jääb, ei soovinud Loone täna kommenteerida.