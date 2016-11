Talviku hinnangul peab Ilvese ja EASi juhtumis keegi vastutuse võtma

«See on väga karm, aga väga õiglane hinnang. On väga oluline, et keegi peaks selles loos nüüd ikkagi vastutuse võtma,» ütles Talvik BNSile. «Ma ei ütle sugugi, et see peab olema Ilves. Vastupidi ametnikud, need, kes sel ajal ministrid olid, kes olid EASi nõukogus,» selgitas Talvik oma seisukohta.

«See on üldise poliitkultuuri küsimus ja Reformierakond on seda poliitkultuuri kahjuks kandnud kõik see aeg, millal ta on nagu võimul olnud,» märkis riigikogu korruptsioonivastase komisjoni esimees.

«Üks inimene, kes käib kõikidest niiöelda sahkerdamisega seotud nõukogudest läbi on Kalev Lillo, kes oli ka tollel ajal seal nõukogus. Ja need inimesed täiesti rahumeeli käivad õigete nägudega ringi justkui poleks mitte midagi juhtunud, juskui nad oleks õigeid otsuseid teinud,» rääkis Talvik.

Lillo sai laiemalt tuntuks 2012. aasta Reformierakonna rahastamisskandaali ajal, kui Silver Meikar väitis, et just Lillo tõi talle sularaha, mille Meikar oma nime all erakonnale annetas.

«Ja teine asi, mis mind väga häirib on see, et kui avalikkus oma pahameelt näitas, kuidas siis poliitiline klass üritas seda näidata väiklase huvina. Tegemist oli kõige ehtsama õigluse jaluleseadmise küsimusega. Miks mingid inimesed on priviligeeritumad kui teised meiesuguses väikses ühiskonnas,» ütles Talvik.

Riigikogu korruptsioonivastase komisjoni esimees Talvik ütles, et esmaspäeval kavatseb tema juhitud komisjon seda teema arutada. «Meil on esmaspäeval kohtumine [ettevõtlusminister] Liisa Oviiriga ja tegelikult tahtsime sinna ka toonast ministrit Juhan Partsi, aga praegu oleme saanud just Partsilt vastuse, et ta ei saa tulla,» rääkis Talvik.

«Me Vabaerakonnaga oleme pööranud tähelepanu sellele, et igasugused rahajagamised ja igasugused nõukogus istumised on väärad just sellest aspektist, et neid kiputakse kasutama omadele raha suunamise eesmärgil,» rõhutas Talvik. «See ei käi absoluutselt normaalse poliitilise kultuuriga kokku,» lisas ta.

Rahandusministeeriumi kolmapäeval avaldatud auditist selgub, et Ilvese ettevõte Ermamaa peaks maksma EASile tagasi 90 protsenti Ärma talu ehitamiseks saadud toetusest ja EAS on eksinud esitades vaid 10-protsendilise tagasinõude. Lisaks tuleks rahandusministeeriumi auditi alusel riigil deklareerida 90 protsenti Ermamaale makstud toetusest mitteabikõlbulikuks ja alustada protseduuri selle tagasi maksmiseks Euroopa Komisjonile.

Samuti soovitavad audiitorid EASil üle vaadata oma 2012. aasta otsus küsida Ermamaalt tagasi vaid 10 protsenti makstud toetusest ja küsida tagasi toetust oluliselt suuremas ulatuses.