Tänase päeva jooksul on üle Eesti ette tulnud umbes paarsada sõidukite plekimõlkimist ja teelt väljasõitu ning ligi kümme tõsisemat liiklusõnnetust, kus inimesed said kannatada. Lisaks juhtus üks raske liiklusõnnetus, kus hukkus välismaalasest sõidukijuht.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Valdo Põder toonitas, et sihtpunkti jõudmiseks tuleb varuda aega ja ohutu sõidukiirus ning sõidukijuhid peaksid seda kindlasti tegema ka järgmistel päevadel.

«Hommikul peab kindlasti sõiduki lumest ja jääst puhtaks tegema,» märkis ta ja lisas, et suure mütsi või kapuutsiga roolis istudes on juhi vaateväli piiratud, mistõttu võiks enne sõitma asumist autosalong soe olla.

«Meeles tuleb pidada ka seda, et pidurdusmaa on praeguste ilmastikutingimuste korral ligi kaks korda pikem. Seetõttu peaksid juhid hoidma ka pikivahet ning olema ettenägelikud liikluses toimuva suhtes,» rääkis Põder.

Samuti rõhutas ta, et suverehvidega sõitmine võiks praegustes tingimustes olla välistatud ning eelistada tuleks ühistransporti või paluda sõbra abi, kelle autol on all talverehvid. Suverehvidega autoga liigeldes seab sõidukijuht tema sõnul ohtu mitte ainult enda, vaid ka teised liiklejad.

«Praegused liiklusolud peaksid muutma ka jalakäijad tähelepanelikumaks,» ütles Põder. «Enne tee ületamist peab veenduma, et autojuhid on teeületajat märganud, nad jõuavad sõidukit pidurdada ning tee ületamine on ohutu.»

Ülevaade liiklusõnnetustest

Ennelõunal juhtus liiklusõnnetus Pärnu-Lihula maantee 23. kilomeetril Ahaste külas, kus sõiduauto ja veok põrkasid omavahel kokku. Õnnetuse tagajärjel hukkus autot juhtinud 75-aastane mees.

Harjumaal ligi sada avariid

Harjumaal on tänase päeva jooksul juhtunud ligi sada liiklusõnnetust, millest enamus olid kergemad plekimõlkimised või teelt väljasõidud.

Enamus kannatanutega liiklusõnnetused juhtusid Harjumaal hommikupoolikul, kui sõidukijuhid olid teel tööle või kooli. Näiteks kella 8.30 paiku kaotas sõiduauto Tallinn-Tartu maantee 7. kilomeetril juhitavuse ning sõitis vastu bussi ning veokit. Liiklusõnnetuses said vigastada autos olnud 9-aastane laps ja 35-aastane naine.

Ida-Virumaal juhtus kella 16.55 paiku liiklusõnnetus Tallinn-Narva maantee 203. kilomeetril. Sõiduauto Volkswagen Passat liikus Narva suunas, kui märkas ees vasakpööret sooritavat sõiduautot Hyundai ning otsasõidu vältimiseks keeras vastassuunavööndisse, kus põrkas kokku Tallinna suunas liikunud veoautoga. Õnnetuse tagajärjel said viga Volkswagenis viibinud kaks inimest, kellest ühele anti esmaabi kohapeal ja teine toimetati haiglasse.

Lisaks juhtus inimkannatanutega liiklusõnnetus Jõhvis Rakvere tänaval kella 17.30 paiku. Esialgsetel andmetel põrkasid kokku kolm sõiduautot ning õnnetuses said viga kaks last ja ühe sõiduki juht.

Lõuna-Eestis rahulikum

Tartumaal on politseile tänase päeva jooksul teatatud 20 liiklusõnnetusest, mille põhjuseks on olnud libedus. Neist üheksal juhul sõitis politsei sündmuskohale. Liiklusõnnetustes keegi viga ei saanud.

Täna hommikul kella 11 ajal sai politsei teate, et Rõngus sõitis veok libedate teeolude ja valesti valitud kiiruse ja sõiduvõtete tõttu teelt välja kraavi. Veok oli täiskoormaga, liiklusõnnetuse tõttu oli seal liiklus mõni aeg ka häiritud. Ülejäänud liiklusõnnetused on olnud kergemat sorti plekimõlkimised, teelt väljasõidud ja otsa libisemised.

Võrumaal juhtus kaks liiklusõnnetust, ühel juhul oli tegemist Võru linnas tagant otsasõiduga ja teisel juhul sõitis kaubik Kääpa kandis teelt välja ja rullus katusele. Õnnetustes keegi viga ei saanud.

Jõgevamaal Tabiveres juhtus ennelõunal üks liiklusõnnetus, kus sõiduauto libises otsa raudteetõkkepuule. Ka seal ei saanud keegi viga.

Põlvamaal sõideti otsa kitsele

Põlvamaal juhtus täna kaks liiklusõnnetust libeduse tõttu. Esimene neist Leevaku kandis, kus sõidukile jooksis ette kits ja juht ei saanud paraku libeduse tõttu pidama. Ta sõitis metsloomale otsa ja libises seejärel kraavi. Inimesed viga ei saanud.

Teine liiklusõnnetus juhtus Põlva linnas Jaama tänaval, kus kaubik tegi äkilise manöövri esimesele autole otsasõidu vältimiseks, sattus seetõttu külglibisemisse, sõitis kraavi ning rullus üle katuse. Liiklusõnnetuses keegi viga ei saanud.

Viljandimaal juhtus kolm liiklusõnnetust, neist kaks ühe mustriga. Esimene juhtus ennelõunal Viljandi linna sissesõidul, kus Viljandi linna poolt liikunud sõiduauto kaotas libedal teel juhitavuse, sattus külglibisemisse ja põrkas kokku vastutuleva sõidukiga, millele sõitis omakorda sisse tagant lähenev auto. Selles õnnetuses inimesed viga ei saanud ning pöördusid kindlustusse.

Teine sarnane liiklusõnnetus juhtus Rõngu maanteel, kus väikebuss kaotas libedal teel juhitavuse ja põrkas kokku vastutuleva sõidukiga, millele sõitis omakorda otsa tagant lähenev auto. Keegi vigastada ei saanud ja juhtunu osas pöörduti kindlustusse.