Sarah ja Kristiina sõlmisid aasta tagasi USAs seadusliku abielu. Kuid selle asemel, et just neil päevil koos esimest pulmaaastapäeva tähistada, on ameeriklanna ja eestlanna sunnitud teadmata ajaks hüvasti jätma, sest Eesti riik võõrsil sõlmitud abielu ei tunnista ja Sarah peab elamisloa puudumise tõttu maalt lahkuma, vahendas ERRi uudisteportaal «Pealtnägijat»

Kristiina abikaasa Sarah Elizabeth andis Eestis elamisloa taotluse sisse juunis, aga sai esialgse keelduva otsuse.

Välismaalaste seadus sätestab, et elamisloa aluseks on abielu Eesti kodanikuga, mistõttu võiks justkui elamisloa anda, kuid tegelikult vaatavad migratsiooniametnikud ka perekonnaseadust, mis ütleb, et abielu on mehe ja naise vaheline liit.