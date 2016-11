Alametsa sõnul ei mäleta ta asjaolusid, miks otsustati OÜ-le Ermamaa määrata toetuse mittesihipärase kasutamise korral üksnes 10-protsendine tagasinõue.

«Selle otsuseni jõudmisele eelnevad erinevad etapid ja ma olen küll päris kindel, et seda praktikat ka aastal 2012 või varem sai järgitud. Ma ei usu, et see otsus kuidagimoodi teistmoodi välja näeb võrreldes teiste samasugustega,» lausus ta.

Alamets oli veendunud, et tingimuslik otsus sai tehtud kõiki olulisi asjaolusid arvesse võttes ja ministeeriumidega konsulteerides. «Kindlasti ei ole keegi minu teadmist ja mäletamist mööda väljastpoolt selles osas mingisuguseid suuniseid ega muud mõjutamist ette võtnud,» märkis ta.

Alamets mäletas, et 2012. aastal võttis otsuse tegemine päris palju aega. Ka usub ta, et asjaolud olid toona kindlasti teised. «Nüüd, kui leitakse, et mingid asjaolud on tänases õigusruumis teistsugused, siis ma ei oska seda kuidagi kommenteerida.»

Rahandusministeeriumi ja audiitorfirma KPMG eile ilmunud auditid leidsid, et Ermamaa toetuse saaga põhisüüdlased on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) endised ja praegused juhid: 2012. aastal oldi president Toomas Hendrik Ilvese perekonna vastu põhjendamatult helded. Viga oleks võinud parandada tänavu, ent selle asemel libiseti vana otsuse kriitilisest hindamisest lihtsalt üle.

Rahandusministeerium soovitas EASil endiselt riigipealt Ilveselt OÜ Ermamaale antud toetusest 10 protsendi asemel tagasi nõuda 90 protsenti, sest just selles mahus kasutati toetust ebaseaduslikult.

Ministeeriumi arvutus tuleneb sellest, et Ärma talu oli avatud avalikkusele turismitaluna vaid kuus kuud nõutud viiest aastast ehk 60 kuust. Kui selline nõue esitatakse, tähendaks see, et Ilves peaks 190 000-eurosest toetusest tagasi maksma 171 000 eurot.

2012. aastal EASi juhatuse esimees olnud Maria Alajõe jäi eilse päeva jooksul Postimehele kättesaamatuks.

EASi juhid 2012. aastal

Juhatus: Maria Alajõe, Kristjan Kitvel, Ülari Alamets, Tarmo Leppoja

Nõukogu liikmed: Cinzia Siig (esimees, IRL), Kalev Lillo (RE), Ivi Eenmaa (RE), Andrei Korobeinik (RE), Arvi Altmäe (IRL), Anti Tammeoks (toona IRL, praegu parteitu), Kristina Tauts (toona IRL, praegu parteitu), Ahti Kuningas, Enn Veskimägi, Kairi Teniste, Tea Varrak