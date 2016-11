«Ärma talu kaasus näitab, et presidendiks saamine ei pea sõltuma sellest, milline on tema elukoht. Me ei pea eeldama, et president peaks saama oma kodus külalisi vastu võtta. Samas on teatud kohtumiste formaadid, kus isiklik võõrustamine on olulisem, kui aastatepikkune diplomaatiline ponnistus,» üles Rõivas täna valitsuse pressikonverentsil.

Rõivas märkis, et residendi riikliku residentsi jaoks on Tallinnas Rocca al Mare vabaõhumuuseumi kõrval Liberty suvemõisas koht valmis vaadatud ja pärast selle valmimist kujuneb residentsist loodetavasti samasugune riiklik sümbol, nagu praegu presidendi kantselei Kadriorus või Stenbocki maja.

Rõivase sõnul on tal Eesti kodaniku ja patrioodina väga kahju, et Ärma talule eraldatud toetusest on praeguseks selline skandaal kujunenud. Ta nentis, et skandaal on varjutanud ära kõik selle, mida Toomas Hendrik Ilves kümne aasta jooksul Eesti presidendina riigi heaks on teinud.

Valitsusjuht kinnitas, et ei kavatse sekkuda Ärma talu toetuse tagasinõudmise otsustusprotsessi ning ta jätab otsuste langetamise ettevõtlusminister Liisa Oviirile, kelle pädevusse see valdkond kuulub. «Kui Liisa Oviir mult selle kohta nõu küsib, võib seda anda, aga ise ma sellesse sekkuma ei hakka,» rääkis Rõivas.

Ta lisas, et Ärma talu juhtumit ei saa käsitleda ainult raamatupidamislikult ja vaadata tuleb numbrite taha.

«Tõsi, struktuuritoetuste maksmisel peab rahandusministeerium vaatama iga punkti väga tähelepanelikult. Kuid Eesti kodanikuna ütlen, et Toomas Hendrik Ilves on oma Ärma talus võtnud vastu nii palju külalisi, et sellest on olnud Eestile kindlasti kasu. Abja vallale oleks piirkonna tutvustamiseks raske leida veel tõhusamat objekti kui seda on Ärma talu,» ütles Rõivas.