Kümne aasta jooksul on Vene lennukite sisenemised Eesti õhuruumi toimunud enamasti Vaindloo saare juures, kord, tänavu veebruaris, ületas Venemaa relvajõudude kopter Mi-8 piiri ka Ida-Virumaal Vasknarva juures, esinenud on ka üks rikkumine Osmussaare juures ja teine Saaremaa läänerannikul. Kümne aastaga on rikkumisi kogunenud 26.

Kolonel Jaak Tarien tõdes, et kuigi riigi suveräänsuse rikkumine on taunimist väärt tegu, toimub Läänemere piirkonnas ümber meie piiride aasta jooksul suurusjärgus tuhat Venemaa Föderatsiooni lendu.

Eesti õhupiiri rikkumised / Merilin Kukk

Õhuväe ülema sõnul on keeruline hinnata, kui paljud vene piloodid vea tahtlikult ja kui paljud tahtmatult teevad. «Kui valdav enamik neist Vaindloo saare nurgast ilusti läbi saab, siis see vabandus, et seal on kitsas või piir segane, küll ei kehti. Samas, kui lende on kokku tuhatkond, siis nendele seitsmele rikkumisele ma väga suurt tähtsust ei omistaks, et midagi selle numbri põhjal on muutunud,» rääkis Tarien.

Teisipäeval rikkusid Vene piirivalve lennukid An-148 ühe päeva jooksul Eesti õhuruumi koguni kaks korda: hommikul viibis lennuk Vaindloo saare piirkonnas minuti ja õhtul pool minutit.

Eesti õhuruumi ületasid sel päeval kaks erinevat lennukit. Kuna tegu oli Vene piirivalve lennukitega, olid need ühtlasi riiklikud lennud, mis peavad sisenemiseks luba küsima.

«Tegelikult nendel piirivalve lennukitel olid transponderid sees, lennuplaanid olid antud ja nad olid sides Eesti lennuliiklusteenindusega siis, kui nad jõudsid lennuliiklusteeninduse kontrollialasse,» ütles Tarien.

Õhuväe ülem tunnistas, et rikkumised on ebameeldivad. «Kui nad tõesti tahavad seda probleemi lahendada, siis ei ole mõtet kutsuda Moskvasse arusaamatu mandaadiga nõupidamist kokku, vaid tuleks harida oma piloote, kuidas lennata, sest kui valdav enamus ikkagi oskab lennata, siis saab ka need mõned üksikud rikkumised elimineerida,» rääkis Tarien.

«Mingit sõjalist ohtlikkust sellisel mõnekümne sekundilisel nurga lõikamisel mere kohal ei ole. NATO ei kavanda mingeid jõulisi meetmeid,» jätkas Tarien ja lisas, et iga Vene lennuki rikkumise korral hinnatakse situatsiooni eraldi vastavalt ohule.

Vaindloo saarest põhja pool läheb läbi Eesti õhuruumi ka rahvusvaheline lennukoridor. Kui näiteks Aerofloti reisilennukil on õigus sealt läbi lennata, siis kui sama trassi mööda järgneb reisilennukile Vene õhuväe või piirivalve lennuk, rikub ta Tarieni selgitusel Eesti suveräänsust.

Omaette küsimus on veel Läänemere kohal ilma rahvusvahelistele nõuetele vastavate transponderiteta lendavad Vene sõjalennukid. Tarieni sõnul ei ole olukord Läänemerel viimasel ajal halvenenud, vaid püsib stabiilsena. «Me loodame seda koostöös Eesti lennuliiklusteenindusega kontrolli all hoida, et ei tekiks ohtlikke olukordi, kus inimeste elud võiksid ohus olla. Venemaa pool väidab, et nende lendurid on täpselt teadlikud, kus see tsiviillennuk on ja nad oskavad neid vältida. See on murettekitav,» märkis Tarien.