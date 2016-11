Imelised vanavanemad peavad 70 aastat töötamist liiga paljuks

Kadriorus tunnustas Vanurite eneseabi- ja nõustamisühing täna neid vanavanemaid, kes on ühiskonnaellu andnud suure panuse oma hoole ja armastusega. Nende aktiivne ellusuhtumine on muutnud väga palju nii nende enda kui ka teiste elus.

Imelise vanaema ja vanaisa tiitli pälvinud Ellen ja Elmar Laes elavad Saaremaal ning tegutsevad aktiivselt nii ühiskonnaelus kui oma pere keskel. 25 aastat tagasi lahkus nende keskmine tütar. Temast jäi maha kaks poega, neist vanem oli sel ajal kaheksa-aastane ja noorem kaks ja pool aastat vana. Vanem tütrepoeg on ka erivajadustega. Ellen ja Elmar on oma lapselapsi kasvatanud sellest ajast peale ning lisaks asutasid nad Saare Maakonna Arengupuuetega Inimeste Tugiühingu.

«Meil on ühingus puuetega inimesi üle terve saare. Enam ma nii aktiivselt seal ei tegutse, aga muidu sai seal ikka 15 aastat hoogsalt toimetatud. Ühing korraldab igasuguseid toredaid üritusi, kus on rõõm kõik koos aega veeta,» ütles Ellen Laes.

Tunnustuse osas jäävad Laesid väga tagasihoidlikuks ning arvavad, et neid inimesi, kes seda tiitlit vääriks, on palju. «Tublisid vanaemasid ja vanaisasid on külluses. Aga me oleme muidugi tohutult tänulikud selle tunnustuse eest ja oleme väga tänulikud ka oma perele,» lisas Ellen.

Praegu ühiskonnas aktuaalse pensioniea tõstmise küsimuses leiavad imelised vanavanema, et 70 aastat on liiga palju. «Ma arvan, et võib mõne aastakese tõsta, aga mitte 70 eluaastani. Mina käisin ka kunagi peale pensioniiga tööl, see ei olnud füüsiliselt väga raske, aga just ajaline pool kannatab. Meil käivad ju pidevalt lapselapsed külas ja mõni ka elab meil. Pere jaoks jääks aega palju vähem.»

Imelise vanaema tunnustuse sai ka Haljalas elav Malle Laos. Tal on kaks last, kaheksa lapselast ja kuus lapselapselast ning ta töötab Haljala vallas sotsiaaltöö spetsialistina. Tegusa vanaema kohustuste kõrvalt meeldib talle ka palju kodus toimetada ja tema majapidamine on pälvinud ka Kauni Kodu tiitli.

«Ma võimlen iga hommik ning toitun tervislikult. Mul on imelised lapsed, lapselapsed ja lapselapselapsed. Kõiki töid me teeme koos. Ma elan maamajas, kus on palju majapidamistöid. Kui on vaja näiteks küttepuid teha, siis tulevad kõik kokku, mina katan laua ja olemegi koos. Samamoodi ka pühadel ja sünnipäevadel,» rääkis Malle Laos.

Imelise vanaema tiitli üle palju rõõmu tundnud 72-aastane Laos leiab, et suure panuse sellesse andis ka asjaolu, et ta teeb tööd, mida armastab. «Ma olen väga tänulik oma vallale. Me teeme kaastöötajatega tööd käsikäes, seega rõõmuga lähen tööle ja rõõmuga tulen töölt ära ka,» lisas ta.

Varem on imelise vanavanema tiitli saanud 102 vanaema-vabaisa üle Eesti. Tänavu oli kandidaate kokku 112, kelle seast valiti kümme kõige silmapaistvamat, kes on väärtustanud oma elutööd ja selle säilitamist ning jäid silma aktiivse ellusuhtumisega.

Imeliste vanavanemate tiitli pälvisid veel Regina Kostjutšenko Tartumaalt, Aime Edasi Läänemaalt, Kadri ja Jüri Vollmann Viljandimaalt, Mai ja Jüri-Juhan Krais Järvamaalt ning Leili Elbrecht Valgamaalt.

Tublid vanavanemad said kingiks diplomi ja spaapuhkuse.