President Kaljulaid: majandussuhetes Poolaga on suur potentsiaal

«Poola on meie regiooni julgeoleku tagamisel oluline partner ja liitlane. Mul on hea meel, et Eesti ja Poola näevad ja mõistavad sarnaselt seda, mis toimub Euroopas ja selle lähiümbruses,» ütles Kaljulaid.

Presidendi sõnul on kahe riigi majandussuhted küll tihedad, kuid kindlasti on see valdkond, kus on peidus suur potentsiaal. «See on valdkond, mille saan ja tahan rohkem tähelepanu pöörata,» ütles riigipea. Poola on hetkel Eesti suuruselt seitsmes väliskaubanduspartner, kuid potentsiaali on enamaks, teatas vabariigi presidendi kantselei avalike suhete osakond.

Eesti ja Poola presidendid arutasid ka regiooni energiajulgeolekut. Nad nõustusid, et kriitiliste energiapoliitiliste otsustega ei tohi venitada, sest nii mahukate investeeringute elluviimine võtab aastaid. «Eesti jaoks on äärmiselt oluline edasi liikuda Balti elektrivõrkude ühendamisega Euroopa sagedusele,» rõhutas Kaljulaid.

President tõi kohtumisel välja ka Poola panuse kaitsekoostöösse ja tõstis esile Poola kaitsejõude, mis on osalenud Eestis õppusel Kevadtorm ja panustavad NATO küberkaitsekeskusesse Talllinnas.

Visiidi käigus kohtus president Kaljulaid ka Skandinaavia-Poola kaubanduskoja nõukogu esimehe Carsten Nilseniga ja külastas Varssavi ülestõusu muuseumi.