Otse: Keskerakonna esimeheks kandideerivad Toom ja Ratas, Savisaar loobus

Savisaart toetav riigikogu liige Peeter Ernits ütles eile pärastlõunal, et siis polnud veel otsustatud, kas nende leerist läheb laupäevasel kongressil Jüri Ratase vastu lahingusse Savisaar või Toom, kuid üht-teist peaks selguma tänasel pressikonverentsil.

Ernitsa sõnul on laual mitmeid stsenaariume ja küsimus on vaid selles, milline neist laupäeval käivitub. Kongressil toimuvast isegi olulisemaks nimetas ta seda, mis hakkab toimuma pärast kongressi. «Võin kinnitada, et mingit suurt leppimist ja ühtsust, mida erinevad parteiorganisatsioonid [erakonna meililistis] nii Tambovi oblastist kui Habarovski kraist üksteise võidu kinnitavad, ei ole ja ma ei oska öelda, kuidas sinnani on võimalik jõuda, sest solvangud ja kahe tiiva omavahelised mitterääkimised on liiga kaugele läinud,» ütles ta.

Muu hulgas on Ernits pidanud tõenäoliseks Keskerakonna riigikogu fraktsiooni lagunemist, mis raskendaks märgatavalt erakonna võimulepääsu. Sellele võimalusele on viidanud ka Savisaart toetav riigikogu liige Heimar Lenk.

Ernitsa hinnangul võib praegu 27-liikmelisest saadikurühmast lahkujaid olla koguni kümmekond. «Ma ei hakka nimesid nimetama, aga kujutage ette seda, kui fraktsioonist kümmekond inimest ütlevad, et nad seda mängu kaasa ei tee, istuvad aknaalusele pingile ja kõik need plaanid ja mõtted lendavad maakeeles öeldes kuradile,» on ta Postimehele öelnud.

Keskerakonna kongress koguneb homme erakorraliselt Paides, et valida erakonnale esimees, juhatus, aukohtu juht ja revisjonikomisjon ning vastu võtta põhikirjamuudatused.

Esimeheks kandideerimiseks andsid reede hilisõhtuks nõusoleku Jüri Ratas, Edgar Savisaar ja Yana Toom, lisaks ka Peeter Ernits, kelle seadis üles erakonna Tartumaa piirkond, Marika Tuus-Laul, kes lisati sama piirkonna kandidaadiks viimasel kandideerimispäeval, ning Heimar Lenk, kelle pakkusid välja keskerakondlased Urmi Reinde ja Mart Ummelas.

Erakorralisele kongressile oodatakse 1085 delegaati. Neist üle poole peab olema laupäeval kohal, et kongress oleks otsustusvõimeline.