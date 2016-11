Edgar Savisaar taotleb juhtiva riigiprokuröri taandamist

Savisaar kirjutab oma sotsiaalmeedia kontol, et prokurör Evestuse sõnakasutus ei ole ainult kohatu ja solvav. «Need sõnad kinnitavad, et prokuratuur ei lähtu minu asjas mitte seadusest, vaid prokuröri isiklikest seisukohtadest ja tõekspidamistest. See, et asja menetlemine toimuks seaduslikult ja seaduse alusel, ei ole oluline mitte ainult minule, vaid kogu ühiskonnale,» teatab poliitik ja lisab, et see on seotud ühiskonna usaldusega õigussüsteemi vastu. See on tema sõnul seotud ka sellega, kuidas järgmine kord ükskõik keda teist kriminaalmenetluses koheldakse.

Lekkinud kiri ei ole Savisaare väitel ainus põhjus, miks tema kaitsja prokurör Evestuse taandamist taotles. Ka kõvaketta loos kohaldas prokuratuur tema arvates samuti seadust nii nagu endal vaja. «Kui nad ei tahtnud mulle tagasi anda kõvaketast, ütlesid nad, et seal peal olevad kapokate näod on riigisaladus. Kui kerkis küsimus, et kes siis ametnikest vastutab riigisaladuse näitamise eest tervele Eesti rahvale (Hundisilma läbiotsimise ajal oli kapokate nägusid kogu meedia täis), ütlesid nad, et näod ikka ei ole riigisaladus,» märgib Savisaar.

«Ka prokurör Evestuse hiljutine etendus Hirvepargis kinnitab, et kahtlustatava seaduslikud õigused ei ole tema jaoks ülemäära olulised,» jätkas Savisaar. Kahtlustuste reklaamimine meediale enne, kui neid tutvustatud isikule endale, ei ole Keskerakonna esimehe arvates küll kriminaalmenetluse regulatsiooni ja mõttega kooskõlas. «Kõike neid fakte kogumis vaadatuna ei ole kahtlust, et prokurör Evestus ei ole objektiivne ega erapooletu. Vähemalt nii see asi välja paistab,» leiab opositsioonipoliitik.

Tallinna linnapea kohalt taandatud Savisaar kirjutab edasi, et lekkinud kirja kohta ütles prokuratuur, et tegemist ei ole nende ametliku seisukohaga. «Tore, aga sellest saavad kõik niigi aru. Küsimus polegi ju selles, mis on kellegi ametlik seisukoht, vaid selles, mis tegelikult toimub. Just sellest annabki meile aimu lekkinud kirjavahetus. Huvitav, mida ütleks prokurör Evestus, kui mõne altkäemaksu andmises süüdistatava kaitseversioon oleks, et ametlikult ei lubanud ma ametnikule ju mingit hüve, ikka ainult mitteametlikult?» küsib ta.

«Kui keegi küsib, miks peaks taanduma ainult Evestus, mitte terve menetlustiim, siis vastus on, et kala hakkab mädanema peast,» lisab Savisaar lõpetuseks ja märgib, et vastuse taandamistaotlusele saab tuleval nädalal.

Riigiprokuratuuri avalike suhete juht Kristina Kostina kinnitas, et Edgar Savisaare kaitsja on esitanud taotluse riigiprokurör Steven-Hristo Evestuse taandamiseks. Taotlus on registreeritud.

Esmalt vaatab taotluse läbi prokuratuuri järelevalveosakond seadusega ettenähtud korras. Taotlusele peab vastama viie tööpäeva jooksul. «Taotlus on vastu võetud ja seejärel otsustatakse, kas on alust taandamiseks või ei ole,» selgitas Kostina. Prokuröri taandamist saab edasi taotleda kohtus.

Riigiprokuratuurist Savisaare kaitsjatele kogemata saadetud kirjavahetus:

Suurema vaate saamiseks kliki kujutisel.

Lekkinud kirjavahetus puudutas seda, kas nõustuda Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääsi taotlusega. Nääsi sõnul lähtus riigiprokuratuur asjasse mittepuutuvatest asjaoludest, kui jättis rahuldamata tema taotluse pikendada kohtueelses menetluses koostatud toimikuga tutvumise tähtaega.

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus kirjutas meilivahetuses riigiprokurör Laura Vaigule jt: «Jätame pikendamise rahuldamata, eriti kui E. Savisaar tuuseldab mööda linnavalitsust ja Venemaad.»

Riigiprokuratuuri kinnitusel ei saa lekkinud kirjavahetust käsitleda prokuratuuri vastusena Nääsi taotlusele. Kuigi nii serveeris seda oma Facebooki kontol Edgar Savisaar ise.