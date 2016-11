Pätid varastasid Eestis ja Soomes kümneid paadimootoreid

11. oktoobril pidasid Ida prefektuuri kriminaalpolitseinikud kinni kolm meest, keda on alust kahtlustada kuulumises kuritegelikku ühendusse. Samad mehed võeti prokuratuuri taotlusel ja Viru maakohtu loal ka vahi alla, teatas prokuratuuri pressiesindaja.

Kahtlustuse kohaselt kuulusid mehed kuritegelikku ühendusse, mis pani süstemaatiliselt toime paadimootorite ja paatide küljest erinevate tehnikaosade varguseid nii Eestis kui ka Soomes. Samuti kahtlustatakse ühendust ka mitmetes tööriistavargustes üle Eesti.

Ida prefektuuri organiseeritud ja raskete kuritegude talituse Rainet Juuse sõnul oli tegemist professionaalsete varastega, kelle põhiliseks elatusallikaks oligi varastatud asjade müügist saadud raha.

«Tegevus oli hästi konspireeritud, hoolikalt läbi mõeldud ja põhjalikult ette valmistatud. On alust arvata, et varastatud paadimootorite identifitseerimistunnustega manipuleeriti ning mootorid müüdi edasi puhastena,» lisas Juuse.

Läbiotsimiste käigus võeti ära 25 paadimootorit ja 22 paadimootortite juhtpulti ning muid nende juurde kuuluvaid seadmeid. Samuti avastati erinevad tööriistu, mis tõenäoliselt on saadud varguste teel, kuid täpsemad asjaolud selguvad uurimise käigus. Käesolevaks momendiks on tuvastatud nelja mootori omanikud ning need on neile tagastatud.

«Kriminaalmenetluse raames on hetkel kokku arestitud konfiskeerimise tagamiseks üle 20 000 euro, kuna on alust arvata, et tulu on saadud kuritegelikul teel,» selgitas Viru ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Marge Voogma.

Kõigil neil, kellelt on üle Eesti varastatud või üritatud varastada paadimootoreid ning muid paatide seadmeid, palutakse sellest teada anda e-posti aadressil rainet.juuse@politsei.ee