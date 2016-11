IRLi nime muutmise otsustab erakorraline suurkogu

Tsahkna ütles Postimehele, et nimi Isamaa kannab kõige paremini väärtusi, mille eest on erakond alates taasiseseisvumisest seisnud ja kavatseb seista ka edaspidi. «Eesti tulevik on suunatud pöördumatult vabadusele ja kõigi hakkamasaamisele. Eesti on avatud ja innovatiivne, uutele otsingutele valla riik. Kõigil on võimalus, kes tahab ja soovib. Eesti on kõigi võimaluste maa,» rääkis ta.

Tema sõnul ei ole tegu tavalise märgimuutusega, vaid sõnumiga sellest, et erakond on muutunud ja valmis otsustama. «Isamaa, see tähendabki olla ise oma saatuse peremees ja teha ise oma saatuse üle julgeid otsuseid,» lausus ta.

Tsahkna sõnul otsustab nime muutmise IRLi erakorraline suurkogu, mille kutsub kokku erakonna volikogu lähimate kuude jooksul.

«Põhikirjast tulevalt piisab suurkogu otsusest, kuid mina tegin ettepaneku muuta nii erakonna sisu kui nimi Isamaaks ja see vajab erakonnasisest arutelu,» rääkis ta ning lisas, et IRLis on hulgaliselt poliitilisi nõukodasid, ühendusi, klubisid ja muidu aktiivselt panustavaid inimesi, kellelt ta ootab panust, kuidas üheskoos veel paremini edasi minna. «Suur töö Isamaa 2.0 tegevuskava järgi on juba tehtud, nüüd on vaja konkreetsed ideed läbi arutada.»