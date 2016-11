Värskelt renoveeritud viadukti tekkisid vajumid

Maanteeameti kinnitusel on selgunud tänaseks, et mõlemale poole viadukti on tekkinud väikesed vajumid, mis on ületamisel tajutavad, kuid siiski ohutud. «Tekkepõhjus on ebapiisav tihendamine viadukti otstes olevate pealesõiduplaatide kohal,» kinnitas maanteeameti ida regiooni ehitusvaldkonna juht Anti Palmi.

Maanteeameti kinnitusel hetkel midagi parandama ei hakata, vaid objekt jääb jälgimise alla. Kui olukord peaks muutuma oluliselt halvemaks, siis peab töövõtja puudused koheselt likvideerima ning liiklusohutuse tagama, teatab maanteeamet.

Aluvere viadukti ehitustööd algasid selle aasta märtsis. Tööd võeti ette, et viadukt laiemaks ehitada ning viia kaasaja nõuetega vastavusse. Kogu teelõigule paigaldati uus asfaltkate. Viaduktil vahetati välja vanad betoontalad terastalade vastu ning paigaldati nõuetekohased piirded.

«Maanteeamet loodab, et nii töövõtja Baumost AS kui omanikujärelevalvet teostav Taalri Varahaldus AS suhtuvad puuduste likvideerimisse täie tõsidusega,» lisab ametkond.

Virumaa Teataja kirjutas aprillis, et Aluvere viadukti ja seal oleva teelõigu remont läheb maksma 1,11 miljonit eurot. Lepingulised tööd kestavad 21. märtsist 22. detsembrini. Viaduktil oli teelõigu kate 15 aastat vana ja sellesse tekkisid keskmiselt 11 millimeetri sügavused roopad.

Postimees kirjutas hiljuti, kuidas Tallinna ringtee Kurna–Luige lõigu Tartu maanteele viival suunal tekkis 11. juulil asfaltkattesse auk, mille tõttu sõidusuund suleti. Tänavu sügisel selgus, et hiljuti ehitatud teelõiku oli unustatud suured betoonjäätmed. Ehitaja Lemminkäinen pidi puudused likvideerima ning maanteeameti kinnitusel avati liiklus Kurna–Luige lõigu Tartu maanteele viival suunal oktoobri lõpus.