«See otsus ei sünni homme, aga üle paari kuu selleks ei kulu. Ma loodan väga, et uue aasta alguseks on tulnud välja menetlustoimingute tulemused ja selgub, kas me rakendame tagasinõuet või mitte,» ütles Tomberg täna Kuku raadio saates «Nädala tegija».

Tomberg tõdes, et tagantjärgi vaadates oleks EAS pidanu kaaluma hoolikamalt kommunikatsiooniplaani, kuidas Ärma talu tagasimakse teemal avalikkusega suhelda. «Olime lõksus, mille oli meile seadnud EASi eelmine juhatus 2012. aastal. Ükskõik, kas tagasimakse nõue oleks olnud 5, 10 või 25 protsenti, praegu on kõigile selge, et see oleks tundunud avalikkuse silmis ebaõiglane,» rääkis Tomberg.

EASi juhi sõnul tegi EASi juhatus 2012 aastal kõige suurema vea sellega, et Ärma talu puudutavas otsuses oli selgelt fikseeritud tagasimakse määr 10 protsenti, juhul kui Ärma talus ei jätkata turismi- ja konverentsiteenuse pakkumist.

«Mõistlik oleks lisada dokumenti märge, et kui Ärmal turismitalu tegevust ei jätka, otsustab EAS tagasimakse määra suuruse,» ütles Tomberg.