President: loodan, et valitsus suudab leida olukorrale lahenduse

President tõdes, et õiguskantsler, kelle ülesanne on kaitsta ja hoida meie põhiseadust, on selgelt väljendanud oma seisukohta ja leidnud, et riigikogu liige ei tohi kuuluda riigi äriühingu nõukogusse.

«Ma loodan, et valitsus suudab leida lahenduse, mis austaks parlamentaarset korda ja meie põhiseadust ning oleks kooskõlas üldise õiglustundega,» sõnas riigipea.

«Võimude lahususe põhimõte, mis on kirjutatud põhiseadusesse, on vältida võimu liigset koondumist. Meie demokraatia tervise seisukohast on oluline, et erinevate institutsioonide vahelised suhted oleksid selged, läbipaistvad ja arusaadavad. Olukord, kus riigikogu liikme määrab nõukogusse valitsuse liige, kes on riigikogu suhtes aruandvas rollis, ei ole selge ega arusaadav. Nii lihtne see ongi,» lausus Kersti Kaljulaid.