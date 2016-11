Reformierakondlased kritiseerivad koalitsioonipartnereid

Randpere sõnul on probleem selles, kes määrab riigikogu liikme riigiettevõtte nõukokku. Praegu teeb seda minister ja sellega lähevad sassi täidesaatva ja seadusandliku võimu rollid. Randpere on nõus, et praeguse korra võiks ümber teha ja selleks vajalik seaduseelnõu on olnud aastaid tagasi ka laual, ent «jäi kuhugi pidama».

SA Tallinna Tehnoloogiapark TEHNOPOL nõukokku kuulunud Laine Randjärve sõnul võtab ta uudise teadmiseks. Mis puudutab Reformierakonna ja IRLi suhteid pärast reformierakondlaste nõukogudest tagasi kutsumist, siis ütles Randjärv, et eks aeg annab arutust. Uudisest sai ajakirjanduse vahendusel teada ka AS Liinirongid ehk Elroni nõukokku kuulunud Remo Holsmer.

Reformierakonna peasekretäri Reimo Nebokati hinnangul on kõikvõimalikes nõukogudes kümneid riigikogulasi. «Riigikogu poolt on riigi sihtasutuste nõukogudesse nimetatud kümneid riigikogu liikmeid. Rahvusringhääling, hasartmängumaksu nõukogu, tagatisfond, rahvusooper, rahvusraamatukogu, haigekassa, Vene Teater, riigimetsa majandamise keskus, keskkonnainvesteeringute keskus ja kodanikuühiskonna sihtkapital on need näited, kus riigikogu liikmed erinevatest erakondades nõukogudes oma rolli täidavad,» rääkis Nebokat BNSile.

Tema sõnul on õiguskantsler koos riigisekretäriga pakkunud valitsusele välja lahenduse, mille arutelu jätkatakse järgmisel nädalal. «Lahenduseks on uus nimetamise kord, mille tulemusel nimetataks riigikogu liikmeid riigi äriühingute ja sihtasutuste nõukogudesse riigikogu poolt. Koalitsioonipartnerite soov on õiguskantsleri ja riigisekretäri poolt esitatud kompromissettepanekut mitte arutada. See on pesudoteema, nii nagu selle vaidluse suurust ka Erkki Raasuke nimetanud on,» ütles Nebokat.

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimees Margus Tsahkna kutsus rahandusministri ülesannetes tegutsedes seitse reformierakondlasest riigikogu liiget tagasi seitsme riigiettevõtte nõukogust.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul on ta teinud erakonna teistele ministritele ettepaneku kutsuda nende haldusalade riigiasutuste ja -firmade nõukogudest riigikogu liikmed tagasi.