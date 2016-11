Peaminister Taavi Rõivas, mida te sellest arvate, et nii Margus Tsahkna kui Jevgeni Ossinovski otsustasid kutsuda riigifirmade nõukogudest tagasi reformierakondlastest parlamendiliikmed?

Meil oli eile kabineti nõupidamisel arutelu selle osas, et kuidas oleks tulevikus võimalik riigikogu liikmeid nõukogudesse nimetada riigikogul endal nii, et kõik oleks 100-protsendilise kindlusega põhiseaduspärane. Arutelu osa oli ka see, et juhul kui me sellise korra leiame, siis seni ministrite poolt nimetatud riigikogu liikmed tuleks tagasi kutsuda ja nimetada samad või uued inimesed nendele kohtadele riigikogu kaudu. Seda ettepanekut toetas ka õiguskantsler Ülle Madise, aga kuna kella viiest kabinetinõupidamine lõppes, sest külla tuli Soome peaminister Juha Sipilä, siis jäi arutelu poolikuks. Et täna on nõukogude liikmeid kiirustades tagasi kutsutud kogu plaani põhjalikult läbi arutamata – see on minu hinnangul rapsimise maiguga. See ei ole nii kiire teema, mida ei saaks veel rahulikult nädal aega arutada, et plaan oleks lõpuni paigas

Kas see on Margus Tsahkna ja Jevgeni Ossinovski soolo?

Kindlasti oleks võinud ära oodata sellek, kui kabinetis ka edasised sammud kokku lepitakse. Nagu ma ütlesin, siis eile jäi see kokkulepe selle taha, et aeg sai otsa ja selle teema arutamine on meil järgmise nädala kabineti päevakorras.

Kas Reformierakond kutsub ka riigifirmade nõukogudest tagasi oma riigikoguliikmed?

Ma eeldan, et mõistlik on ikkagi teha nii nagu jutt jäi kabineti nõupidamisel. Lepime kokku tervikplaani, mille osa on ka nimetamise kord. Riigikogu ise on nimetanud riigikogu liikmeid nii sotsiaaldemokraatlikust erakonnast, IRList kui ka teistest erakondadest väga mitmetesse erinevatesse nõukogudesse - näiteks Riigimetsa Majandamise Keskuse, Rahvusraamatukogu jne.

Sarnane regulatsioon võiks tulevikus kehtida kõikidele riigi äriühingutele, sest siis ei ole võimalik kellelgi öelda, et tegu on põhiseaduse riivega. Aga kuniks seda uut korda pole kehtestatud, siis ei ole minu arvates mõtet rapsida. Põhiseadus on kehtinud aastast 1992 ning viimase kolme päeva jooksul ei ole põhiseaduse redaktsioon muutunud. Kui on saanud 24 aastat selle korra alusel tegutseda, siis saab ühe nädala veel. See lahendus on võimalik leida ja ei ole vaja liigselt rapsida. Selle teemaga pingutatakse minu hinnangul üle.

Tervikuna ütleksin, et olen väga nõus Erkki Raasukesega, kes ütleb, et kaheksa riigikoguliikme kuulumine riigi äriühingute nõukogudesse ei kuulu Eesti arengu mõttes oluliste teemade top100 hulka. See on natukene asendustegevus ja liigne rapsimine.

Te ütlete, et see on rapsimine, kas see pole ikkagi enne homset Keskerakonna kongressi teile jala taha panemine?

Ei mina neid asju küll ei seostaks. Sedavõrd marginaalse teemaga kindlasti valitsuse tervist ei kahjusta.

Aga milline on valitsuse tervis? Kas see on valitsuskriis?

Ei selle teema pealt ma küll mingit kriisi ei järeldaks. Kui vaadata eilset kabinetiarutelu, siis mõlemad eelnevad teemad olid kümme, et mitte öelda sada korda olulisemad ja me jõudsime väga põhimõttelisele kokkuleppele ka pensionite teemal. Seda võib küsida Jevgeni Ossinovski ja Margus Tsahkna käest, et mida nad täpsemalt selle kiirustamisega mõtlesid. Ma täna Jevgeniga ei ole rääkinud, aga Margusele ma ütlesin, et ta liigselt kiirustab selle teemaga. See saab järgmine nädal rahulikult tehtud.

Millises toonis see teie kõne oli?

Töises, töises toonis.