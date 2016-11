«Mulle tundub, et keegi üritab norida tüli, aga eks see jääb nende südametunnistuse peale. See on minu arvates lihtsalt mage,» rääkis Lang reedel BNS-ile.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja ResPublica Liidu ministrid kutsusid reedel enda haldusala riigiasutuste ja -firmade nõukogudest riigikogu liikmed tagasi. Riigikogu liikmetest kuuluvad sellistesse nõukogudesse ainult Reformierakonna liikmed.

«Esiteks ei ole see kindlasti Eesti arengu seisukohast esimese suurusjärgu küsimus, millest tekitada valitsuskriisi. See tuleb ära kaaluda ja kõik on seda meelt, et seda tuleb teha. Aga kui keegi tahab maksku mis maksab valitsuse laiali saata, siis ütelgu lihtsalt välja aga mitte ärgu mängigu lolli,» leidis kunagine justiitsminister Lang.

«Tundub, et kellelgi on tohutu soov panna kellegi närvid kas lõpuni proovile või siis ajada värk lõhki. Mina isiklikult ei näe eriti põhjust, eriti tänases välispoliitilises seisus, miks peaks hakkama nüüd Eestis valitsust vahetama,» ütles Lang viidates lähenevatele USA presidendivalimistele.

«Ajastus Eestis valitsuskriisi tekitamiseks on nüüd küll kummaliselt valitud, tõesti,» tunnistas Lang. «Mulle tundub kangesti, et kellelgi on vaja Moskvasse raporteerida, et näe saime valitsusest Eestis lahti,» lisas Reformierakonna juhatuse liige.

Ta rõhutas, et riigikogu liikmete töötamine riigifirmade nõukogudes ei ole põhiseaduse vastane, kuid põhiseadusega ei ole kooskõlas nende nimetamise tänane skeem, kus seda teevad ministrid. «Nimetamise skeem tuleb ümber teha. Ja kui sellega hakkama ei saada, siis tuleks valida inimesed, kes sellega hakkama saavad,» ütles Lang.

«Teema, kas riigikogu liikmed üldse midagi muud tohivad teha, näiteks teatrit juhtida või omaenda äria ajada - need vaidlused on ammu läbi vaieldud ja otsustatud, et riigikogu liikmel on õigus nii enda äri ajada kui ka olla erinevate eraõiguslike isikute juhtorganites. Selles mõttes pole mingit vahet, kas need eraõiguslikud isikud kuuluvad osaliselt, täielikult või üldse mitte riigile,» rääkis Lang.

«See on lihtsalt otsitud teema ja ütleme, et kui tahetakse ilmtingimata kogu seda skeemi muuta, siis seda tuleb muuta tervikuna, mitte öelda niimoodi, et nüüd ei tohi kuuluda nõukokku kui on riigi osalus firmas või on sada protsenti riigifirma. Siis tuleks hakata tõesti vaatama kõiki Kredexeid, EAS-e, ringhäälingut, Estonia teatrit, teisi teatreid - nõukogusid on hästi palju,» selgitas Lang.

Lang rõhutas, et talle ei meeldi, kui kasutatakse põhiseaduse argumente, kui need ei päde, viidates neljapäevasele sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna esinemisele, milles viimane rääkis riigikogu liikmete kuulumisest äriühingute nõukogudesse.

Vastates küsimusele, mida Reformierakond kujunenud olukorras tegema peaks, ütles Lang: «Juhtima peaks, muidugi. Poliitika on klassikalises tähenduses ikkagi liidriks olemine ja juhtimine, mitte niisama pealt vaadata kuidas protsessid kulgevad.»