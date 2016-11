«Eile valitsuses oli meil laual riigisekretäri lahendusettepanek, mis ka õiguskantsleri hinnangul oli põhiseadusega kooskõlas. Me oleme valmis ministrite nimetatud saadikud tagasi kutsuma, kui uus kord on paigas. Nii sai ka eile öeldud. Selle arutelu jäi eile ajapuudusel pooleli, kuid eks uuel nädalal jätkame,» ütles Michal BNS-ile.

«Nõukogude küsimuses nõustun Erkki Raasukesega, kes ütles, see on pseudoprobleem. Eestis on palju olulisemaid asju mis vajavad lahendust, mina isiklikult ootan partneritelt sama kiiret seisukohta meie suuremale teede ehitusprogrammile neljarajalistest teedest Pärnusse, Tartusse ja Narva, et sooja õhu ja pressiteadete vahel ka midagi uut, suurt ja Eesti rahvale jäävat sünniks. Kui selliste oluliste asjadega hakkama ei saa, on kindlasti muutusi vaja,» lisas Michal.

«Koalitsioonis on varemgi erinevaid arvamusi olnud, oleme seni üle saanud. Pikalt oli kõvahäälseid vaidlusi eksporditulu toova ja üle kahetuhande uut töökohta loova elektrituru seadusega, või erastamisega, mis paistab liikuvat kaunis raskelt, või kasvõi meie valdkonna ettevõtluse ümberkorraldusega, mis on oodanud juba pikalt partnerite taga. Need küsimused on mulle isiklikult küll palju rohkem meelehärmi teinud, kui tänane päev,» rääkis minister.

Reedel otsustasid Sotsiaaldemokraatlik erakond ja IRL kutsuda tagasi oma ministrite haldusala riigifirmade ja -asutuste riigikogulastest nõukogu liikmed viidates õiguskantsleri seisukohale, et see on põhiseadusega vastuolus. Rahandusministri ülesannetes tegutsenud IRLi esimees Margus Tsahkna tegi Michalile ettepaneku tagasi kutsuda ka mitmeid riigikogulasi, kes on nõukogu liikmed tema haldusala äriühingutes.