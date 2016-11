Poliitikavaatleja: Keskerakonna edasine käekäik sõltub Ratase ja Toomi võimuvahekorrast

«Keskerakond on pikki aastaid olnud venekeelse valija põhiesindaja ning Savisaare poliitilise ärakukkumise järgselt on loogiline eeldada, et venekeelse elanikkonna poliitiliseks liidriks kujuneb Yana Toom,» ütles Lumi. Tema sõnul on Keskerakonna edasise käekäigu võtmeküsimus Jüri Ratase ja Yana Toomi võimuvahekord.

«Kas Toom ja Ratas leiavad tasakaalupunkti Eesti ja Vene kogukonna mõjuväljade vahel, ongi Eesti poliitika üks olulisemaid küsimusi, mis seondub Keskerakonnaga ja see küsimus määrab Eesti lähiaastatel poliitikas väga palju.»

Võimalusi tasakaalupunkti leidmiseks on Lumi hinnangul olemas. «Jüri Ratasel on vaja riigis koalitsiooni moodustamiseks hoida erakonda koos ja Yana Toom, eeldusel, et ta soovib Eesti poliitikas tõsiselt jätkata ja mitte olla mõne teise riigi esindaja Eesti riigis, peab säilitama Eesti poliitilise eliidiga positiivse kokkupuutepinnase,» rääkis ta.

Lumi sõnul on nii Ratasel kui Toomil, mida võita ning kaotada. «Ühel on risk kaotada oma erakonna tagant Vene valijad, teisel risk muutuda marginaalseks etniliseks poliitikuks, kes saab küll alati kindla esindatuse, aga kellega teised ei mängi seetõttu, et flirt Moskvaga ei ole legitiimne Eesti riigis.»

«Eelduslik tasakaalumehhanism on võim Tallinnas, mis baseerub suuresti Keskerakonna Vene valijaskonna baasile. Võib eeldada, et Jüri Ratas annab Tallinna organisatsioonile võrdlemisi laia autonoomia ise oma asju otsustada ja keskendub ise Toompeale.»

Lumi tõdes, et Ratase valimine Keskerakonna juhiks on väga suur muutus Eesti poliitikas ja seda juba seetõttu, et tema sõnul suureneb nüüd oluliselt võimalik koalitsiooni kombinatsioonide hulk. «Sisuliselt on ju alates pronksööst olnud Savisaare juhitud Keskerakond poliitilises isolatsioonis, mis tähendab, et pisut rohkem, kui neljandik parlamendi hääletest on koalitsiooni tegemise mõttes mängust väljas,» märkis Lumi.

«Veel enam, kui me meenutame Eesti poliitika ajalugu, siis on Savisaarega koalitsioone teinud vaid Reformierakond, seda aastatel 2005-2007 ja aastatel 2001-2003, mis tähendab, et ka varem Savisaare-aegse Keskerakonna jaoks avas võimuväravaid vaid Reformierakond,» jätkas ta.

Lumi hinnangul on tõenäoline, et varem või hiljem selline olukord lõpeb. «Ratas on uue põlvkonna poliitik, keda ei kammitse mineviku teemad.»