«Ma mõistan seda, et iga erakonna esimees peab olema valmis järgmisel hetkel asuma ka Eesti Vabariigi peaministriks, ma olen selleks valmis,» ütles Ratas pärast kongressi antud intervjuus.

Millist koalitsiooni eelistate?

Koalitsiooni, mis töötab, mis julgeb mõelda julgeid mõtteid, mis ei ütle, et seda teemat me lauale ei pane, sest nii on viimased 17 aastat olnud, koalitsiooni, mis ütleb, et peame seisakust välja minema.

Kas eelistaksite koalitsiooni ilma Reformierakonnata?

Eelistan koalitsiooni, kes ütleb selgelt välja, et Eestimaa suurim probleem on rahvastikukriisist üle saamine ja rahvaarvu taas tõusule viimine. Suurim küsimus on Eesti elanike igapäevaeluga hakkama saamine.

Kui tuleb uus koalitsioon, kus on ka Keskerakond, kas kõik 27 Keskerakonna riigikogu liiget annaksid sellele koalitsioonile oma hääle?

Ma loodan küll. See koalitsioonileping peab sisaldama väga selgelt meie programmilisi seisukohti, millest me ei saa taganeda ja mille me lauale paneme.

Esimese tööna mainisite, et tuleb säilitada erakonna ühtsus.

Loomulikult. Minu soov ei ole see, et Keskerakonnast keegi ära läheks, vastupidi, minu soov on, et erakonda tuleks juurde uusi liikmeid ja uusi toetajaid.

Kas ei ole mingit ohtu, et võib toimuda lõhenemine?

Elus on alati väga palju ohtusid ja kui poliitikas neid ohtusid karta, siis ei ole poliitikat väga mõtet teha. ma näen seda, et see on tugev meeskond, kes täna juhatusse valiti.

Mis teete Edgar Savisaarega?

Jüri Ratas ei tee ühegi inimesega mitte midagi, mul on võib-olla natuke õigus oma kolme last õpetada. Kindlasti on see dialoog erakonna väga auväärse liikme Edgar Savisaarega. Kindlasti on ta oodatud erakonna aktiivsesse poliitikasse ja selles ka siiralt osalema.

Milline on Yana Toomi koht teie meeskonnas?

Yana Toom valiti väga tubli tulemusega erakonna juhatusse ja see on üks juhatus ühele Keskerakonnale.

Siiski oleks võinud Toomi võtta üheks aseesimeheks?

Kindlasti oli see mõte ka minul peas, aga Mihhail Kõlvart kogus väga tubli häältesaagi ja ma arvan, et arvestades Keskerakonna positsiooni ka meie pealinnas, on oluline, et keegi oleks ka pealinna poolt esindatud.

Kas Savisaare n-ö tiiva esindajate kohad saavad olema veidi kehvemad?

Valimisnimekirjades ei saa olema Ratase tiiba ja Savisaare tiiba, valimisnimekirjades saab olema Keskerakonna valmisnimekiri. Tõsi on see, et Keskerakond teeb alati väga tugevad ja kvaliteetsed ja pikad nimekirjad kohalikel valimistel, nii tuleb see ka 2017. aastal.

Kas olete järgmistel valimistel Keskerakonna linnapeakandidaat?

Olen välja öelnud, et üldjuhul ma ei pea õigeks, et erakonna esimees on aktiivselt tegev kohalikul tasandil. Erakonna esimees peab olema aktiivselt tegev vabariigi tasandil, riigikogu tasandil ja vabariigi valitsuse tasandil.

Kas järgmine linnapeakandidaat võiks olla Edgar Savisaar?

Järgmise linnapeakandidaadi paneb Keskerakond paika esimeses kvartalis järgmisel aastal.

Kas praegune kord, kus linna juhib linnapea KT, mitte valitud linnapea, võiks jätkuda valimisteni?

See on keeruline küsimus. Ma ei näe täna sellele olukorrale muud lahendust, kui et mingil põhjusel Edgar Savisaar ise soovib end taandada ennast sellest positisioonist. Kui ei, siis jah, see olukord kestab kuni 2017. aasta 15. oktoobrini ja ma tunnustan igal juhul seda, et meie linnavolikogu fraktsioon ja Taavi Aas eesotsas linnavalitsuse meeskonnaga teeb tõsist tööd linna juhtimisel.

Kas Savisaar teeb oma nimekirja?

Teie ees, minu meelest, seisab Jüri Ratas, mitte Edgar Savisaar.

Plaanite te Edgar Savisaarega lähiajal rääkida?

Loomulikult.

Mis te räägite temaga?

Räägin erakonna kongressist, erakonna tulemustest ja kindlasti soovin arutada erakonna edasist käekäiku.