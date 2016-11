Simson: saime teotahtelise esimehe

«Edgar Savisaarel on palju voorusi ja plusse, aga viimasel ajal oli ta pigem munitsipaalpoliitik, kuid suurima opositsioonierakonna esimees peab kogu aeg olema üleriiklike ambitsioonidega,» sõnas Simson. «Ma olen öelnud, et Tallinn on meile väga tähtis, aga Eesti riik on veel tähtsam.»

Simsoni sõnul peab erakonna esimees alati partei ühtsuse säilitamise nimel tööd tegema. «Mul on hea meel näha, et ka juhatuses on kõik liikmed need, kes kinnitasid, et nende mureks on erakonna ühtsuse säilitamine,» ütles Simson. «Need, kes ähvardasid mingite nimekirjade või erakonna lammutamisega, täna usaldust ei pälvinud.»

Suhtumist Keskerakonda näitas Simsoni sõnul see, et üle mitme aasta tulid Keskerakonna kongressile «väga kõrgetasemelised tervitajad», kelle all pidas ta nähtavasti silmas teiste erakondade esindajaid. «Ma arvan, et see on sündinud presidendivalimistest, kus saadi aru, et palju olulisi otsuseid Eesti jaoks saab teha nii, et kaasatakse ka opositsiooni.»

Simson ütles, et Keskerakond on valmis valitsuserakonnaga rääkima. «Me pole kunagi olnud lammutav jõud, oleme konstruktiivne opositsioon, ainult et viimastel aastatel oleme pidanud nägema teerullipoliitikat,» rääkis Simson. «Ükski meie otsus, ettepanek ei kõlba, sest algataja on olnud vale. Kui see on murtud, on mul selle üle ainult hea meel.»

Peaminister Taavi Rõivasele (Reformierakond) esitatavat umbusaldusavaldust kommenteerides ütles Simson, et see on tema hinnangul nii mõjus, et kõigis kuues fraktsioonis leidub inimesi, kes seda toetavad. «Esmaspäeval kindlasti juhtub midagi,» sõnas ta.