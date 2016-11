Toom ütles, et läks valimistele teadmisega, et ta kaotab ning usub, et see tegi teda tugevamaks. «Minu jaoks midagi valesti ei läinud, ma praegu üritan enda sees seda kogemust kuidagi konverteerida,» märkis ta. «Ma pole kunagi läinud valimistele teadmisega, et ma kaotan, seekord ma seda tegin ja see on väga huvitav kogemus. See on selline eneseületamine, aga ma usun, et see tegi mind tugevamaks.»

Toom ei vastanud küsimusele, kas ta plaanib järgmisel kongressil uuesti kandideerida. «Elu näitab, aga tegelikult see häälte suhe on täpselt sama, mis oli Jüri Ratasel aastal 2011.»

Rääkides 2017. aasta kohalikest valimistest ütles Toom, et tal pole plaani oma nimekirja luua ega ühegi teise nimekirjaga ühineda, kuid lisas, et palju sõltub sellest, kuidas hakkab käituma erakonna uus esimees Jüri Ratas ja tema meeskond. «Minuga võib käituda igat moodi, ma olen selles mõttes täitsa sõltumatu inimene, minu töökoht, minu mandaat ei sõltu kuidagi erakonnast ega erakonna juhatusest,» sõnas Toom.

«Ma loodan, et ei hakata tegema liiga Savisaare leeri inimestele, et ei tule mingisugust kättemaksu, mingit vallandamislainet ja muud sellist ning peamine on muidugi see, mille hinnaga on plaan minna koalitsiooni.»

Toom ei nõustu sellega et n-ö Savisaaare tiiva esindajad lükati kongressil kõrvale. «Ma ei ole nõus sellega, et meid lükati kõrvale, sest üks asi on erakonnasisene toetus või erakonna kongressi sisene toetus ja hoopis teine asi on valijate toetus, sest kui vaatame nende leeride valijate arvu valimisel, siis osakaal on hoopis teistsugune.»

Erakonna endist esimeest Edgar Savisaart peab Toomi hinnangul jätkuvalt Keskerakonna poliitikasse kaasama. «Ma arvan, et Savisaarel peab endiselt olema hääleõigus, teda peab kaasama erakonna poliitikasse, sest erakond on see koht, kus tehakse poliitikat ja ei tohi piirduda sellega, et pakkuda talle mingisuguseid n-ö sotsiaalseid hüvesid ja teha nägu, et Savisaar on minevik, kahtlemata ei ole.»

See, kas Savisaare poliitiline karjäär hoolimata tänasest jätkub, on Toomi sõnul tema enda otsustada. «Ta on selleks võimeline kindlasti, aga kas tal soovi on, seda ma ei tea.»