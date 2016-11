Tormilised ajad Eesti poliitikas - mis saab edasi?

Lobjaka hinnangul tegi Keskerakonna uus esimees Jüri Ratas vea, et ei teinud Toomist üht partei aseesimeestest. «Me näeme siin esimest pääsukest vene poliitikute seas, kellel on tõesti üleriigiline haare,» ütles ta Raadio 2 saates «Olukorrast riigis». «Praegu on Keskerakond astunud esimese pika sammu selles suunas, et ühel hetkel tekib meil siia üks vene partei ja võrreldes nendega, kes seda juhtima hakkavad, on Yana Toom ikka üks väga mõõdukas poliitik.»

«Toom on ambivalentses positsioonis, talle heidetakse teatud mõttes ette seda, et ta üritab endast teha nišipoliiitikut, esindades Savisaare lahkumisel üha enam sellist etnilisemat Vene valijat ja tema loomulikku huvi.»

Karnau sõnul on Toomi eesmärk hoida erakonnas positsiooni ja kindlustada, et ta on järgmistel europarlamendi valimistel esinumber. Lobjaka sõnul võiks Toomist saada järgmine Tallinna linnapea kandidaat. «Kui Ratasel on vähegi mõistust, siis ma arvan, et Yana Toom, kui ta on huvitatud sellest, oleks väga mõistlik lahendus,» lisas Lobjakas.

Keskerakonna edasised sammud

Keskerakonna ühtsusest ja partei edasistest sammudest rääkides ütles Lobjakas, et seni kuni Ratas ja tema toetajad ei tea, kui suur on see osa, mida nad fraktsioonist ei kontrolli, on raske mingeid käike teha ja üritada sõlmida kokkuleppeid ühe või teise erakonnaga.

Karnau sõnul on osa, kes on jätkuvalt nõus fraktsioonis ühtselt hääletama, väga suur. «Ma oletan, et isiklikku kibestumist võivad näidata Heimar Lenk ja Marika Tuus-Laul, ülejäänute puhul pigem oletan, et rakendub poliittehnoloogiline arvestus, et kunagi on vaja uuesti kandideerida, selleks on vaja partei toetust ja et partei toetust saada, on vaja hoolitseda selle eest, et fraktsioon oleks ühtne ja tugev.»

Erakonna ühtsus oleneb Karnau sõnul sellest, kes saab Tallinna linnapea kandidaadiks.

Mis saab Savisaarest?

Edgar Savisaare tuleviku osas märkis Karnau, et teadaolevalt on Keskerakond lubanud hüvitada tema elamiskulud, kindlustada talle liikumiseks buss ja Jüri Ratase kinnitusel on erakond valmis teatud piirini hüvitama ka tema kohtukulusid.

Karnau sõnul lubati Edgar Savisaarele auesimehe positsiooni, kuid pärast kongressi seda pole, sest uue põhikirja järgi saab selle anda volikogu.

«Nüüd on hetk, kus minnakse tõenäoliselt Edgar Savisaarega läbirääkimisi pidama ja kui need on edukad, siis mõne aja pärast me kuuleme seda tulemust, et volikogu annab Savisaarele auesimehe tiitli,» märkis Karnau.

Lobjaka sõnul on Edgar Savisaar saadetud pensionile, kuid sellega seoses on veel palju lahtisi otsi. «Milliste tingimustega, jääb täna ebaselgeks ja mida ta peale hakkab, on ka ebaselge ja see, et ta üritab hakata seda parteid seestpoolt põlema panema, ei ole ka võimatu. Nii et ka Jüri Ratas ei tea täpselt, millel ta hetkel istub.»

Järgmine peaminister

Hannes Rumm ütles Vikerraadio saates «Samost ja Rumm», et Keskerakonna kongressi eilse valimistulemusega ei selgunud mitte ainult Edgar Savisaare mantlipärija, vaid ka see, et kõige tõenäolisemalt on Eesti järgmine peaminister Jüri Ratas.

Rumm ütles, et tugineb viimaste nädalate tormilisele arengule ja tõi välja, et nii IRLi esimees Margus Tsahkna kui Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht Jevgeni Ossinovski lävivad Rummi hinnangul tihedalt Jüri Ratasega. «Tundub, et midagi on tõsiselt teoksil ja tundub, et tegemist on Reformierakonnale ärategemisega esimest korda sel sajandil riigi tasemel võimu reaalseks vahetamiseks,» märkis Rumm. «Tõenäosus, et Ratas saab peaministriks, on märksa suurem, kui et selleks saab mõni reformierakondlane, Ossinovski või Tsahkna.»

Rummi sõnul nähtub eelnev sellest, kuidas IRL ja sotsid on sel nädalal korduvalt koos astunud Reformierakonna vastu välja, samuti vaadates Ratase kõne riigivalitsemise aspektist, mis kattub Margus Tsahkna nädal varem peetud kõnega. «Mina julgen küll ennustada, et käimas on valitsuse vahetus ja seda vahetavad kolm partnerit,» märkis Rumm.

Anvar Samosti sõnul on kõik väga lahtine, et taolist ennustust teha. «Suure tõenäosusega on Eesti järgmine peaminister Jevgeni Ossinovski,» sõnas Samost.

Tema hinnangul pole Jüri Ratas mitte Keskerakonna järgmine peaminister, vaid järgmine riigikogu esimees. Samost lisas, et teisalt võib Ratasest saada ka Tallinna järgmine linnapea. «Sellega on see tõrge, et kõigepealt, enne kohalikke valimisi tuleks tal Savisaare käest kätte saada tagasiastumisavaldus või võtta eriti järsk positsioon ja Tallinna keskfraktsiooni jõududega avaldada Savisaarele umbusaldust, aga see ei tule tõenäoliselt kõne alla selles Keskerakonnas, mis nüüd on küll Ratase juhitud, kuid tema enda sõnul käsitleb terasraamidena Keskerakonna seniseid seisukohti,» selgitas ta.

Umbusaldusavaldus Taavi Rõivasele

Samost ütles, et sündmused hakkavad uuel nädalal veel suurema hooga edasi arenema. «Kui valitsuses oli seni kaks puudlit IRLi ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna näol ja üks peremees, siis nüüd on vastupidi tekkinud huvitav olukord, kus on kaks suhteliselt hästi koostööd tegevat peremeest ja üks puudel, kelleks on Reformierakond, mis on nende jaoks täiesti uudne situatsioon, kindlasti ei soovi nad puudlipositsiooni jääda.»

Rummi sõnul tulevad homme opositsioonierakondade juhid kokku, et arutada veel kord umbusaldusavaldust peaminister Taavi Rõivasele. «Kui IRL ja Sotsiaaldemokraadid on tõesti otsustanud, et praegune Taavi Rõivase ja Reformierakonnaga koostöö neile ei lähe, siis kõige lihtsam tehniline võimalus valitsuse kukutamiseks oleks umbusaldusel osaleda, kuid see ei ole Eesti praktikas väga praktiline tava ja ma arvan, et kui valitsuse vahetamiseks läheb, leitakse selleks mõni teine ettekääne, et oma valijaid selleks muutuseks ette valmistada.»

Kui umbusaldusavaldus homme üle antakse, siis Samosti sõnul IRLi ja sotsiaaldemokraatide fraktsioonid selles ei osale. «Põhjus on väga lihtne, Reformierakonnast, eelkõige Taavi Rõivasest ei soovita teha märtrit ja ei taheta jätta muljet endast kui kokkuleppe murdjatest. Tahetakse jõuda olukorda, kus Reformierakond ise teeb midagi väljaspoole nähtavalt reeturlikku, ebaviisakat või piinlikku, et pärast seda oleks võimalik valitsus laiali saata.»