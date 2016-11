Karilaid: koalitsioon Reformierakonnaga oleks meie jaoks viimane variant

Eile taas erakonna aseesimeheks valitud Jaanus Karilaid ütles Postimehele, et usutavasti muudab Jüri Ratase asumine erakonna etteotsa mitmekesisemaks suhted teiste erakondadega. «Kui enne olid suhted paljuski etteaimatavad, vanad vastasseisud, mis segasid näiteks Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide koostööd, siis need on nüüd ära kukkunud,» ennustas ta.

Samuti usub Karilaid, et Ratas toob uut poliitilist kultuuri. «Ta on ka spordimehena fair play austaja ja kui muutub suhtlemisstiil, muutub ka suhtumine,» sõnas Karilaid.

«Ma arvan, et Taavi Rõivas peaministriaeg on sisuliselt ümber. Ta ei juhi ju tegelikult pikemat aega valitsust, vaid ta on seal formaalselt. Millal ta sealt formaalselt ära kukub, on aja küsimus.

Kui Karilaiu hinnangul tähendab värske veri erakonna liidripositsioonil vanade tülide lahenemist, võib see omakorda tähendada ka uute vastasseisude tekkimist. «Üks stsenaarium on ka see, et nüüd võib hoopis Reformierakond pikaks ajaks isolatsiooni jääda.»

Kuid kuidas on suhetega Keskerakonna sees? Karilaiu sõnutsi rääkis ta kongressil enam kui 100 erakonnakaaslasega ning negatiivseid emotsiooni ta ei olnud kohanud. «Mõned üksikud poliitikud lihtsalt võimendavad üle ja kujutavad ette asju, mida ei ole. Nüüd, kus on kongress läbi ja delegaadid on oma otsuse teinud, on aeg ka emotsioonidel maha vaibuda,» rääkis ta.

Läbirääkimised viie erakonna vahel

Aseesimehe sõnul on erakonna «püha eesmärk» mõelda selle peale, kuidas programmilisi seisukohti ellu viia. Mõistagi on selle eelduseks pääs valitsusse. Küsimusele, kuidas kavatseb erakond valitsusse saada, vastas Karilaid: «Läbirääkimised on üks poliitikakunsti kuuluv valdkond. Eks aeg näitab».

Ta juhtis tähelepanu, et kongressile tulid keskerakondlasi tervitama esindajad EKREst, Vabaerakonnast, Isamaa ja Res Publica Liidust ja Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast. Reformierakond oma tervitusega ei esinenud.

«Nende nelja erakonnaga me suhtleme tihedalt juba pikemat aega,» ütles Karilaid. Rääkides võimalikest koostöövormidest viie erakonna vahel, ütles Karilaid, et selles osas annavad vastuse lähipäevade sündmused.

«See, kuidas hakkab koostöö praktiliselt välja nägema, sõltub juba läbirääkimistest. Need läbirääkimised alles kestavad,» sõnas ta.

Karilaiu sõnul oleks kogu Eesti ühiskonnale kasulik, kui viis erakonda moodustaksid koalitsiooni ja Reformierakond jääks kõrvaltvaatajaks. Seda ennekõike seetõttu, et Reformierakond on kaua võimul olnud.

Reformierakonnaga valitsusse ei kipu

Karilaiu sõnul on tekkinud pika võimuloleku tõttu mingisugune poliitiline ringkaitse, mis tekitab omakorda erinevaid kuulujutte. «Selleks, et õhku värskemaks teha, oleks kasulik Reformierakond pingile istuma jätta» ütles ta. «Kuid me peame arvestama, et Reformierakond on osav võimulpüsija ja see, kas õnnestub nad võimult tõrjuda, oleneb teiste erakondade ettenägelikust pilgust.»

Ehkki palju on ka spekuleeritud Reformierakonna ja Keskerakonna võimaliku võimuliidu üle, ütles Karilaid, et tema praeguse seisuga seda juhtumas ei näe. «Poliitikas oleks rumal midagi välistada, kuid tundes Keskerakonna ja meie valijate hingeelu, siis see oleks tänases ajalises kontekstis meie jaoks viimane variant. Sellisel juhul peaksid kõik muud variandid luhta minema,» ütles ta.

Kõigi eelduste kohaselt annavad opositsioonisaadikud nädala algul üle peaministri umbusaldusavalduse. «Ma arvan, et Taavi Rõivas peaministriaeg on sisuliselt ümber,» ennustas Karilaid.

«Ta ei juhi ju tegelikult pikemat aega valitsust, vaid ta on seal formaalselt. Millal ta sealt formaalselt ära kukub, on aja küsimus.»