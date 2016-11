Politoloog Keskerakonna võimalustest valitsusse saada: IRL ja sotsid võivad oravaparteist ette jõuda

Politoloogi hinnangul toob Jüri Ratase asumine Keskerakonna etteotsa ennekõike kaasa selle, et erakonda võtavad nüüd teised parteid potentsiaalsema koalitsioonipartnerina. «Radikaalseid nihkeid partei maailmavaates ega üldises tegutsemisjoones oodata pole,» kommenteeris Saarts erakonna juhi vahetust.

Politoloog ei usu, et uue parteiliidri juhtimisel mindaks Ühtse Venemaaga sõlmitud koostööleppe kallale, sest Ratase meeskond peab nüüd tõsiselt pingutama, et näidata, et ka uuenenud Keskerakond seisab samamoodi vene vähemuse huvide eest, nagu endiseaegne Savisaare Keskerakond seda tegi.

«Korruptsioonimaigulisi ettevõtmisi, mis varasemal ajal on Tallinnas aset leidnud, ka hukka mõistma ei asuta. Sellised tuha päheraputamise aktsioonid jäävad kohe kindlasti ära, sest Ratasele on väga oluline tagada endale Tallinna keskerakondlaste toetus ja seda ka Savisaare tiivalt,» sõnas Saarts.

«Kui aga uuenenud Keskerakonnas hakkab välja paistma mentaliteet «võitja võtab kõik», siis on Spisok Savisaara tekkimine üsna tõenäoline tulevikustsenaarium.»

Ka ei usu politoloog, et Ratas tõttaks astmelise tulumaksu ideest loobuma – sellega kaotaks erakond Saartsi hinnangul oma ideoloogilise selgroo ja tõsiseltvõetavuse. Samas aga avaldas ta lootust, et partei rahaasjad muutuvad läbipaistvamaks ja lõpeb ründav vastandumine riigiinstitutsioonidele, mis oli varasemale Keskerakonnale omane.

Kui aga rääkida Keskerakonna ühtsusest, siis Saartsi hinnangul on selle juures kõige kriitilisem, kuidas suudab uus juhtkond kaasata oluliste otsuste tegemisse Savisaare leeri juhtfiguure, ennekõike Yana Toomi ja tema poolehoidjaid. «Kui uued juhid näitavad üles taktitunnet ja suuremeelsust, siis lõhenemist ei tule,» leidis Saarts.

«Kui aga uuenenud Keskerakonnas hakkab välja paistma mentaliteet «võitja võtab kõik», siis on Spisok Savisaara tekkimine üsna tõenäoline tulevikustsenaarium. Kohe mingeid dramaatilisi sündmusi me vaevalt nägema hakkame, kuid järgnev poolaasta, mis möödub juba kohalikeks valimisteks valmistumise tähe all, on siinkohal kriitilise tähtsusega,» kommenteeris ta võimalust, et Savisaar ja tema toetajad võiksid valimiste eel oma nimekirjaga välja tulla.

Mis aga puudutab Keskerakonna-Reformierakonna võimaliku koalitsiooni, siis Saartsi arvates oleks seda raske maha müüa vene valijatele ja nende eeskõnelejatele, kelle jaoks on reformierakondlased jätkuvalt «pronksiöö kangelased» ja seetõttu mitte-koalitsioonikõlbulikud.

«Võimalik on ka stsenaarium, et IRL ja sotsiaaldemokraadid «jõuavad ette» ning teevad ise Keskerakonnaga uue koalitsiooni,» pakkus Saarts. Samas aga oleks tema hinnangul sellise võimuliidu juures sisuliste kokkupuutepunktide leidmine keeruline: kolm partnerit, kellest just IRL on väga lahknevate sisukohtadega paljudes poliitikavaldkondades.

«Pole ka kindel, kas IRL ei hakka esitama kompromissituid ultimaatumeid Ühtse Venemaa koostööleppe osas, mis kogu mängu kiiresti lõhki ajab,» märkis ta. Küll aga saavad praegused kuud, kuni kevadeni, olema tema sõnul üsna kriitiline aeg, sest kui valitsusliitu soovitakse muuta, siis tuleks seda teha piisava varuga enne kohalikke valimisi ja enne Euroopa Liidu eesistumise algust.

Teine võimalik aken avaneks tema sõnul pärast kohalikke valimisi, et teha samasugune koalitsioon nii Tallinnas kui Toompeal. «Võimalusi kombitakse ilmselt mõlemal poolel ning kummalgi variandil oleks Keskerakonna jaoks nii plusse kui miinuseid,» leidis ta.