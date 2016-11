Jüri Ratas loodab, et peaministri umbusaldamist tulevad lisaks keskerakondlastele, Vabaerakonnale ja EKREle toetama ka saadikud koalitsioonierakondadest, vahendas ERRi uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

«Mis saab edasi, kui umbusaldus peaks läbi minema - ma arvan, et see olukord on siis ikka täiesti uus,» sõnas Ratas.

Ratas kinnitas, et teised erakonnad on andnud märku, et ollakse valmis uue koalitsiooni moodustamiseks, kus üheks osapooleks on Keskerakond. «Nii Reformierakonnast on seda mõtet edastatud, aga ka teistest erakondadest.»