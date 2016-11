Reformierakonna esimees, peaminister Taavi Rõivas ütles fraktsiooni koosoleku järel Postimehele, et selgelt on märke sellest, et nii SDE kui IRL üritavad valitsuskriisi tekitada. «Miks see nii on, selle kohta me ootame selgitusi valitsusliidu eestseisuses,» ütles ta.

Ta kordas, et Reformierakond valitsust lõhkuda ei kavatse. «Me soovime selgitusi nii IRLi kui SDE käest, et mis on siis täpselt nende agenda selles küsimuses,» ütles peaminister.

Küsimusele, mil moel on ta püüdnud tüli valitsuspartneritega alates reedest lahendada, vastas Rõivas napilt, et sel teemal räägitakse detailsemalt eestseisuses. Rohkem kommentaare ei pidanud peaminister võimalikuks olukorra kohta anda.

Reformierakonna pressiteates ütles Rõivas, et koalitsioonipartnerite väljaütlemised, et nemad ei soovi valitsuskriisi tekitamist, on õõnsad. «Kui ühtpidi kinnitatakse, et soovitakse koos edasi minna, siis sisulise arutelu asemel käib populistlik meediarünnak,» ütles ta.

Ta meenutas, et sotside aseesimees Helmen Kütt kinnitas alles möödunud nädalavahetusel Keskerakonna kongressil, et nemad on koostööks valmis ja sotsiaaldemokraatide ning Keskerakonna koostöö saab olema väga viljakas. «Selle asemel, et pakkuda sisulisi lahendusi, esindab ja võimendab ka IRL usaldamatuse õhkkonda,» tõi Rõivas esile.

«Keskerakonna aseesimees Kadri Simson on täna tunnistanud, et koalitsiooni osapooltega, kes valitsuskriisi õhutavad, on kohtutud küll ja küll. Koalitsioonipartnerite poolt on silmakirjalik seejuures süüdistada Reformierakonda. Olen korduvalt kinnitanud ja kinnitan veel, et Reformierakonna eesmärgiks ei ole valitsust lõhkuda ning ootan selgeid sõnumeid ka valitsuspartneritelt,» sõnas Rõivas.

Ta lisas, et valitsuskriis ei ole mäng – valimistel on saadud mandaat riigi juhtimiseks, mitte pidevaks kombineerimiseks. «Valitsuse püsimine või lagunemine sõltub IRList ja sotsiaaldemokraatidest,» rõhutas peaminister.