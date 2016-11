Eelmise nädala laupäeval Türgist Sefine laevatehasest Eesti poole teele asunud Leiger jõudis oma esimesse peatuspunkti, Messinasse, kolmapäeval kell 2.30 Eesti aja järgi. Messinast lahkus Leiger täna hommikul kell 7.15.

Laeva kapteni Hanno Naaberi sõnul on täna meri vaiksem, aga lähipäevade ilmaprognoos ennustab tuule tugevnemist.

«Meie järgmine planeeritav peatus on Almerias, aga tulenevalt tugevnevatest tuultest on väga tõenäoline, et peame vahepeal minema tormivarju. Hetkel võtame kursi Sardiiniasse, et seal siis juba edasi homme vaadata, kas on mingit võimalust edasi minna või peame jääma ootama paremat ilma. Sardiiniasse sõidame vähendatud kiirusel, kuna enne tormi me niikuinii Baleaaride juurest läbi ei lipsa. Ja seega on mõistlikum vaikse käiguga kütust kokku hoida,» rääkis Naaber.

Lähipäevade ilmaennustus näitab tugevat tuult ja laine kõrgust kuni 5 meetrit.

Parvlaev Leiger alustas teekonda kodusadamasse laupäeval Eesti aja järgi kell 16.10. Teekond Türgist Eestisse kestab orienteeruvalt kolm kuni neil nädalat, seega võib laeva Eestisse oodata novembrikuu viimastel päevadel või detsembri alguseks.

TS Laevad võttis reede õhtul Türgi laevatehaselt Sefine ametlikult laeva vastu ning viimased meeskonnaliikmed saabusid laevale juba eelmise nädala esmaspäeval. Laev varustati kütuse, vee ja toiduainetega ning toimusid vajalikud õppused.

Veeteede ameti inspektor leidis Türgi laevatehases Leigerit kontrollides 21 viga. 3. ja 4. novembril viis amet laeval läbi meresõiduohutuse alase auditi ajutise meresõiduohutuse korraldamise tunnistuse (ISMC) väljastamiseks ning kinnitas laeva vastavuse kehtivatele nõuetele.

Laev registreeritakse Eesti laevaregistris Eestisse saabumisel. Eesti Vabariigi suursaatkond Ankaras väljastas laevale Eesti liputunnistuse.