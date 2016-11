Interaktiivne kaart: tormist räsitud Leiger võttis kursi Valenciale, mõni meeskonnaliige on vaid paar tundi maganud

Leigeri kapten Hanno Naaber ütles, et täna õhtul kell 19 Eesti aja järgi jõuab Leiger Valenciasse. Läbitud saab kogu teekonnast 1713 miili ja ees seisab veel 2800 miili. «Puhast sõidu aega, keskimise kiirusega 11-12 sõlme, oleks veel seega kümme päeva, lisaks punkerdamised,» rääkis Naaber.

Laev jõudis eile südaööl Mallorca saare reidile ja jäi seal ankrusse, kuna keerulised ilmaolud ei võimaldanud edasi sõita. Osad meeskonnaliikmed on viimase 48 tunni jooksul saanud vaid viis tundi magada.

Täna hommikul liikus Leiger edasi Hispaaniasse Valenciasse ja planeeritavalt on laev õhtuks kohal, et kütust võtta.

«Tormi saime ka päris korralikult terve eilse öö ja päeva. Teekond Sardiiniast Valenciasse venis ka päeva võrra pikemaks, kuna vahepeal lihtsalt ei olnud võimalik lainetuse tõttu edasi liikuda,» rääkis Naaber.

Leigeri signaal kadus

Sardiiniast Mallorca suunas teel olnud Leigeri signaal kadus eile laevaliiklust reaalajas jälgivast veebirakendusest Marinetraffic.com. Lehekülg küll näitas Leigeri asukohta, kuid juures oli märge, et viimane signaal saabus laevalt rohkem kui pool ööpäeva tagasi.

TS Laevade kapten-projektijuht Guldar Kivro selgitas, et laeva signaali kadumine Marinetrafficu lehelt ei anna põhjust muretsemiseks ja see ei tähenda üldjuhul, et laevaga oleks midagi juhtunud.

«Marinetraffic.com lehel on lepingud erinevate signaali vastuvõtjate ja edastajatega. Eraisikud saavad teha Marinetrafficuga lepingu ja edastada läbi interneti laevalt tulevat signaali. Laevalt tuleb signaal ülikõrgsagedusalal sagedusel VHF 162,025 MHz ja 162,975 Mhz kanalil 88. VHFi tööraadius on piiratud ja kui läheduses ei ole ühtegi vastuvõtjat, siis ei saagi signaal Marinetrafficusse tulla. Pidevalt on Marinetrafficu veebirakenduses näha vaid need laevad, kelle signaali edastatakse läbi satelliidi. See teenus on tasuline,» selgitas Kivro Postimehele.

Üle-eelmise nädala laupäeval Türgist Sefine laevatehasest Eesti poole teele asunud Leiger jõudis oma esimesse peatuspunkti, Messinasse, eelmise nädala kolmapäeval öösel. Messinast lahkus Leiger pühapäeva hommikul ja võttis kursi Sardiinia peale. Ilmaolud sundisid laeva Sardiinia külje alla tormivarju, Leiger sai teekonda jätkata teisipäeval.

Esmaspäeva pärastlõunal jäi Leiger Sardiinias Cagliari reidile triivi,et mitte jääda hilisõhtuse Baleaaridest kirdes tekkiva ja edela poole liikuva tormi kätte. Teisipäeval võimaldasid ilmaolud laeval teekonda jätkata.

Sitsiilia ranniku lähedal tormivarjus olnud Leiger jätkas teisipäeval teekonda Lõuna-Hispaaniasse. / TS Laevad

Laev jõuab Eestisse hiljemalt detsembri alguses

Parvlaev Leiger alustas teekonda kodusadamasse möödunud nädala laupäeval Eesti aja järgi kell 16.10. Teekond Türgist Eestisse kestab orienteeruvalt kolm kuni neil nädalat, seega võib laeva Eestisse oodata novembrikuu viimastel päevadel või detsembri alguseks.

Leiger asus 5. novembril Türgist Eesti poole teele. / Virgo Saul / TS Laevad

TS Laevad võttis 4. novembri õhtul Türgi laevatehaselt Sefine ametlikult laeva vastul. Leiger varustati kütuse, vee ja toiduainetega ning toimusid vajalikud õppused.

Veeteede ameti inspektor leidis Türgi laevatehases Leigerit kontrollides 21 viga. 3. ja 4. novembril viis amet laeval läbi meresõiduohutuse alase auditi ajutise meresõiduohutuse korraldamise tunnistuse (ISMC) väljastamiseks ning kinnitas laeva vastavuse kehtivatele nõuetele.

Laev registreeritakse Eesti laevaregistris Eestisse saabumisel. Eesti Vabariigi suursaatkond Ankaras väljastas laevale Eesti liputunnistuse.