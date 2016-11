Michal ütles Toompeal Postimehele, et praegu on raske öelda, kas kriis süveneb või leitakse sellele lahendus. Tema sõnul on Reformierakonna valitsuspartnerite SDE ja IRLi «tohutu ja kehvas toonis» väljaütlemiste laine tulnud järsku ja seda on kiiresti eskaleeritud. «Ma arvan, et me ei saa paremini aru kui kogu Eesti rahvas, mis see probleem tegelikult on,» ütles ta.

Ta märkis, et küsimus ei ole valitsuse sisulises töövõimes, see valitsus on olnud üsnagi tegus ja suured asjad on saanud lahenduse. «Ma arvan, et probleem on kuskil mujal,» ütles Michal, kelle sõnul on mitmed vaatlejad hinnanud, et asi võib olla lähenevates kohalikes valitsuses või näiteks ühe erakonna madalas reitingus. «Arusaadav, aga etteheide ei saa olla peaministrile, et ta on liiga sõbralik, liiga viisakas ja liiga kaasav.»

Michal kinnitas korduvalt, et Reformierakond ei ole orienteeritud uue valitsuse loomisele, vaid sellele, et saada aru, mis on tegelik probleem, ning oma partneritele öelda, et kui kriisist üle saadakse, võiks valitsus edasi tegutseda. «Küsimus on, kas partnerid on valmis kriisi esilekutsumise nüüd lõpetama,» ütles ta.

Kui on olemas tegelik tahe valitsuskriisi lõpetada, siis see juhtub üsna kiiresti.

Kes kellega praegu siis valitsuskonsultatsioone peab? IRLi ja SDE poliitikud ütlevad, et Reformierakond on teinud Keskerakonnale juba konkreetse pakkumise koos ministri- ja parlamendikomisjonide esimeeste kohtade jaotusega.

Võin täie mõistuse juures olles kinnitada: meie sellist pakkumist ei ole teinud, ei ole sellist pakkumist saanud.

Reformierakond kahtlustab samas, et praegused partnerid räägivad läbi Keskerakonnaga?

Selline jutt levib. Omavahelisi kohtumisi on ka Keskerakond ju meedias kinnitanud ja on öeldud, et partneritega on juba suvest saadik ja presidendivalimistest suheldud. Me oleme eeldanud, et see on tavapärane erakondadevaheline suhtlus, ei midagi enamat, aga täna seda tooni vaadates... Tundub ikkagi, et Eestis on keegi otsustanud üsna väikeste asjadega tüli tekitades kutsuda esile tõsise valitsuskriisi. Ma loodan, et see nii ei ole, et see on ajutine, aga sellised küsimused on praegu õhus. Me kindlalt ootame, et partnerid selgitaksid, mis see nüüd siis täpselt on.

Kas te olete neilt selgitusi ka küsinud? Näiteks sotsid väidavad, et Reformierakonna esimees, peaminister Taavi Rõivas ei ole nende esimehega alates reedest kontakti otsinud.

Ma arvan, et tänase päeva jooksul nii meie esimees, sotside esimees kui IRLi esimees omavahel saavad suheldud, selles pole mingit küsimust, ja suhtlevad ka teised koalitsiooni juhtpoliitikud. Numbrid on kõigil olemas ja ma ei tea olukorda, kus üksteise toru ei võetaks, reaalselt ka. Ma arvan, et see tulebki hästi selgeks rääkida, kellel on tegelikult soov kutsuda selliste mängudega valitsuskriis esile, või saadakse aru, kui tõsine see on ja üritatakse omavahel koalitsiooniga suuremat pilti vaadates edasi minna.

Meie puhul saavad ilmselt kõik terve mõistusega aru: oma valitsust ei minda lõhkuma, meil selleks huvi ei ole. See valitsus on olnud tegus ja olulised, ka parempoolsed sammud on saanud astutud. Meile parempoolset majanduspoliitikat ellu viiv valitsus sobib, ma loodan, et see on oluline ka partneritele IRList. Sotside majanduspoliitika nägemus on natuke teistsugune, aga ka nende ettepanekuid nende valdkondades ja neile olulistes küsimustes valdavalt on arutatud. Üks-kaks teemat on lahti, aga ei ole valitsust, kus kõiges ühel nõul ollakse.

Millised on järgmised sammud?

Erinevad konsultatsioonid toimuvad, las need toimuvad ära ja siis ilmselt esimehed saavad juba kirjeldada, mis seis on. Kui on olemas tegelik tahe valitsuskriisi lõpetada, siis see juhtub üsna kiiresti. Nagu Andrus Ansip tänases Postimehes ütles, et see kriis on esile kutsutud IRLi ja sotside käikude ja väljaütlemistega. Ma arvan, et sellest saab Eesti rahvas aru küll.