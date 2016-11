Taavi Rõivas Allikas: Postimees

Rõivas ütles Toompeal Postimehele, et on halb märk, et valitsus ei nõustunud taotlema tema vastu äsja esitatud umbusaldusavalduse kiirkorras arutamist. «Tavaline praktika on see, et iga kord, kui umbusaldus esitatakse, pannakse see samal päeval hääletusele. Miks IRL ja sotsid selle valitsuses blokeerisid, seda on keeruline öelda,» ütles ta.

Rõivase sõnul oli sellest juttu ka kolme koalitsioonierakonna esimehe kohtumisel, kus IRLi ja SDE esimees ütlesid tema sõnul, et pole oma fraktsioonide käitumises päris kindlad ja soovivad seda õhtul arutada. Kell 17 kogunevad poliitilist olukorda arutama nii SDE juhatus kui IRLi eestseisus.

«See jätab väga halva mulje, sest olgem ausad, kui on koalitsioonivalitsuse aadressil esitatud umbusaldusavaldus, siis ühelgi koalitsioonisaadikul ei tohiks hetkekski tekkida küsimust, mismoodi hääletada,» ütles Rõivas.

Eeldades, et koalitsioonisaadikud usaldavad omaenda nimetatud ministreid, peaksid nad Rõivase sõnul umbusaldusavaldusele vastu hääletama. «Paraku mingil põhjusel partneritel seda valmisolekut täna ei olnud, miks täpselt, seda tuleb neilt endilt küsida,» lausus ta.

Postimehe küsimusele oma võimalikust tagasiastumisest vastas Rõivas, et vaatame üks päev korraga. «Olen täna teinud väga suuri pingutusi selleks, et seda koalitsiooni hoida. Reformierakond ei ole huvitatud iseenda juhitud valitsuse lõhkumisest,» kinnitas Rõivas.

Ta avaldas veendumust, et tööd valitsuse hoidmise nimel tuleb teha. «Kui partnerid on selleks valmis, siis on kõik võimalik. Kas nad selleks valmis on, täna meil kindlustunne paraku puudub,» nentis peaminister.