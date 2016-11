EAS: praegusel juhatusel ei olnud õigust Ärma toetuse tagasinõude suurust muuta

Analüüsi hinnangul käitus tänane juhatus korrektselt, kuna 2012. aastal otsuses puudus õiguslik alus antud otsust muuta.

«2012. aasta otsuses ei olnud jäetud õigust 10-protsendilist tagasinõude suurust hilisemal ajal muuta,» ütles EASi õigus- ja hankeüksuse direktor Karin Victoria Kuuskemaa pressiteates.

Kuuskemaa sõnul pole sama küsimust analüüsinud advokaadibüroo Sorainen analüüs jõudnud õigetele järeldustele, kuna selle eelduseks on, et OÜ Ermamaa pani toime toetuse reeglite rikkumise. «Praegusel juhul pole aga tuvastatud toetuse saaja rikkumisi. Ka rahandusministeeriumi audit tõi välja pigem EASi 2012. aasta otsuse ebapädevuse,» lisas ta.

Täiendava auditi tellis EASi nõukogu, et teha kindlaks, kas EASi juhtkond halvendas tänavu augustis OÜ Ermamaa suhtes 2012. aastal tehtud otsust kinnitades EASi õiguslikku olukorda.

Seni on Ermamaa asjus ühe auditi tellinud EAS ja ühe rahandusministeerium.

2012. aastal EASi juhatuse esimees olnud Maria Alajõe ütles täna Postimehele, et ta ei ole jõudnud EASi täiendava analüüsiga tutvuda ja ei saa seda kommenteerida. «Eks neid analüüse on olnud erinevaid, õige analüüs nüüd alles algab,» ütles Alajõe ja lisas, et kuna tal on väga kiire, ei saa ta sel teemal rohkem praegu rääkida.

Praegu riigikogu kantselei direktorina töötav Maria Alajõe ütles möödunud nädalal intervjuus «Aktuaalsele kaamerale,» et Ärma talule antud toetuse tagasinõude otsuses 2012. aastal jäeti võimalus selle määr 2016. aastal uuesti hinnata.

Eelmisel nädalal avaldatud rahandusministeeriumi auditist selgub, et Toomas Hendrik Ilvese ettevõte Ermamaa peaks maksma EASile tagasi 90 protsenti Ärma talu ehitamiseks saadud toetusest ja EAS on eksinud esitades vaid 10-protsendilise tagasinõude.

EASi tellitud ja KPMG koostatud auditis seisab, et pole selge, miks EAS tegi just 10-protsendise, Ermamaale soodsaima tagastusnõude ning otsus ei ole piisavalt põhjendatud.

EASi nõukogu koguneb OÜ Ermamaa toetust arutama järgmisel nädalal

Ettevõtlusminister Liisa Oviir ütles täna Postimehele, et ta ei ole EASi värske analüüsiga kursis ja ei oska seda kommenteerida. «See hinnang läheb vastu sellega, mille MKM tellis advokaadibüroolt Sorainen ja selles olukorras ma pigem usaldaksin majast väljastpoolt pärit hinnanguid,» ütles Ovir Postimehele.

Liisa Oviir Allikas: Postimees

Liisa Oviir käis täna riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni ees OÜ Ermamaa toetusega seonduvat selgitamas ja kohtus hiljem riigikogu nõupidamiste toas EASi juhatuse esimehe Hanno Tombergi ja nõukogu esimehe Erki Möldriga.

Oviiri sõnul küsis ta kohtumisel EASi nõukogu esimehe käest, mis nüüd edasi saab ja kas nõukogu tajub, kuivõrd on praegune olukord riivanud inimeste õiglustunnet ja toonud kaasa mainekahju nii EASile kui ka OÜ Ermamaa omanikule, endisel presidendile Toomas Hendrik Ilvesele. Oviir nentis, et kujunenud olukord on diskrediteerinud kogu toetuste väljaandmise süsteemi.

«Nõukogu esimees ütles, et ta mõistab seda olukorda ja ta lubas, et hiljemalt järgmise nädalal, kui kõik nõukogu liikmed on Eestis, arutavad nad olukorda ja pakuvad välja lahenduse praegusele olukorrale ja ettepanekud ja kuidas vältida edaspidi sarnaste sündmuste kordumist,» rääkis Oviir.

Ettevõtlusminister lisas, et EASi juhatuse esimees Hanno Tomberg oli valmis tunnistama, et 2016. aastal tehtud otsus OÜ Ermamaa toetuse osas sai langetatud kiirustades.

«See on üks minu suurtest etteheidetest talle (Hanno Tombergile – toim.), et otsus tehti ilma analüüsita. Juhatuse esimees kinnitas mulle, et selle aja oleks pidanud võtma. Aega otsuse langetamiseks oli 1. jaanuarini, seega oli aega, et otsust analüüsida. Palusin nõukogul teha omapoolset ettepanekud selle kohta,» ütles Oviir.

Küsimusele, et kas nõukogu ettepanek võiks olla juhatuse esimehe Hanno Tombergi tagasikutsumist, ütles Oviir, et seda peab nõukogu käest küsima, kuhu nad võiksid oma arutelu käigus jõuda. «Kuid ma arvan, et nõukogul oleks kohane arutada juhatuse võimalikku vastutust,» lausus ta.

Oviiri sõnul tundub talle juristina, et Toomas Hendrik Ilveselt ei saa 90 protsenti OÜ Ermamaale makstud toetust tagasi nõuda, kuna 2012. aastal tehtud ja tänavu oktoobris taas langetatud otsus on korduvalt kinnitanud tema õigustatud ootust, et tagasi tuleb maksta 10 protsenti toetusest.

«Aga siin peavad ütlema oma hinnangu praktiseerivad juristid. Andsin ka nõukogu esimehele soovituse haldusjuristidega konsulteerida,» ütles Oviir.

Tomberg lahkus kohtumiselt poole pealt ja ei andnud kommentaare

EASi juhatuse esimees Hanno Tomberg lahkus Liisa Oviiri ja Erki Möldriga toimunud kohtumiselt poole pealt ja ei andnud mingeid kommentaare. «Mul ei ole mingeid kommentaare,» ütles Tomberg ajakirjanike korduvate küsimuste peale.