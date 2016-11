Koos SEBE bussifirmaga Mootor Gruppi kuuluv Milrem on paari aastaga välja arendanud mehitamata maismaaplatvormi ehk UGV, mida võib kasutada nii militaar- kui ka tsiviilmaailmas. Kuna juhtimissüsteemi arendamine käib, antakse masinale praegu käsklusi Sony PlayStationi puldiga.

Süsteem on ülimalt lihtne – kahe roomiku sisse on lisaks vedrustusele mahutatud ka diiselmootor, elektrimootorid ja akud. Kui akud tühjaks saavad, antakse diiselmootorile kuuma ja sõit võib jätkuda. Kuna roomikmasin on üpris maastikuvõimekas ja sõjas võib esineda ka vajadus läbida niiskemaid kohti, võib masinaga ka vee all sõita.

Kahe roomiku vahel on… noh, põhimõtteliselt ei ole seal mitte midagi ja selles ongi kogu asja mõte. Sest erinevalt välismaistest analoogidest, mis ongi loodud spetsiaalselt näiteks relvasüsteemi kandma, võib Milremi taskutanki külge panna ükskõik mida. Nii sõidutaski esmaspäevasel sõul üks masin sõdureid ja nende seljakotte, teine oli aga varustatud Singapuri ettevõtte ST Kinetics kaugjuhitava relvasüsteemiga ADDER, mille külge oli kinnitatud 12,7 mm kaliibriga kuulipilduja.

Teravmoonaga sihtmärgi hävitamiseks pidi operaator oma tahvelarvuti ekraanil vajutama näpuga sihtmärgi peale ja seejärel pressima nuppu «FIRE». Et niigi arvutimängu meenutavat tegevust lihtsamaks teha, saab ta maailma vaadata ka läbi infrapunakaamera, mõõta, kui kaugel on vastane ning tavalist videopilti sisse suumida.

Kuigi täna pole Milremi toodang veel ühegi riigi relvastuses, siis lootust on – hetkel tegeleb Milrem kuue masina tootmisega, et need siis laia maailma huvilistele testimiseks laiali saata. Lisaks militaarmaailmale tehakse koostööd ettevõttega Leica ja nii muutub roomikmasin sisuliselt maastikul kasutatavaks Google Street View «autoks».